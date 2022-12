V boroveljski farni cerkvi je bil v nedeljo, 27. novembra, adventni koncert, na katerega je skupaj s faro vabilo Slovensko prosvetno društvo (SPD) Borovlje. Poleg Komornega zbora SPD Borovlje je zapel moški Kvintet Donet, slišali pa smo tudi inštrumentalista Janeza Gregoriča in Arthurja Ottowitza.

Občinstvo v farni cerkvi je najprej pozdravil predsednik SPD Borovlje Roman Verdel, vesel, da po dveh letih brez adventnega koncerta spet vidi pred sabo skoraj polno cerkev. Na programu, ki ga je najavil Verdel, je bil nastop domačega Komornega zbora SPD Borovlje pod njegovim vodstvom, nastop Kvinteta Donet iz Šmihela, ki je bil nazadnje kot najboljši prepoznan leta 2019 na zborovskem tekmovanju v Dravogradu, in »dva virtuoza« na klasični kitari in ustni harmoniki, duo Janeza Gregoriča in Arthurja Ottowitza. Glasbeni program je kot moderator in recitator povezoval Niko Kupper z vzpodbudnimi mislimi, razmišljanji, šalami in krajšimi sestavki raznih avtorjev o adventnem času, lokalnem in globalnem človeku, o božiču in še čem. Komorni zbor SPD Borovlje je nastopil s programom adventnih in nabožnih pesmi v slovenskem, nemškem, italijanskem in latinskem jeziku, posebej lepo je zazvenela »Maria Lassù« italijanskega skladatelja Bepija de Marzija v aranžmaju pokojnega profesorja Jožka Kovačiča. Kvintet Donet pod vodstvom tenorista Martina Kušeja je občinstvo navdušil z dinamičnim in razločnim podajanjem skladb v slovenskem, nemškem, ukrajinskem in latinskem jeziku, med pesmimi, ki jih je zapel kvintet, pa smo poleg pravoslavne liturgične pesmi slišali tudi mojstrsko izvedbo priljubljene Avsenikove skladbe »Zvezde na nebu gore«. O duu kitarista Janeza Gregoriča in orgličarja Arthurja Ottowitza pa recimo samo to, da je njun nastop ponujal možnost za kontemplacijo tako njune lahkotno zveneče, a mojstrsko zaigrane avtorske glasbe kot tudi vzpodbudnih misli recitatorja Nika Kupperja. Na koncu koncerta je občinstvo nagovoril še mestni župnik Jakob Ibounig, preden so sodelujoči na adventnem koncertu skupno s publiko zapeli pesem »Je angel gospodov« in se podali na druženje k Cingelcu na Trati. SPD Borovlje je adventne koncerte začelo prirejati leta 2008.