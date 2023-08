Približno 3000 ljubiteljic in ljubiteljev alternativne glasbe je od 13. do 15. julija uživalo na 15. festivalu »Acoustic Lakeside« ob Ženeškem jezeru v Žitari vasi.

Kar precej sreče z vremenom so letos imeli organizatorji festivala Acoustic lakeside, če pomislimo, kako je neurje le nekaj dni zatem pustošilo po velikovškem okraju. Na srečo je bilo ob festivalu suho in vroče, tako da so se lahko obiskovalci čez dan okoli jezera večinoma gibali le v kopalkah in se med koncerti hladili v Ženeškem jezeru. Videli smo tudi veliko družin z otroki, za najmlajše so tudi letos imeli pripravljen otroški program. »Vse je potekalo mirno in veseli smo, da je letošnji festival ponovno tako dobro uspel,« nam je povedala Sara Pleschounig (31), od oktobra 2022 predsed­nica društva Acoustic Lakeside, ki je letos že 15. organiziralo priljubljeni festival. Letošnji program je bil kakovosten, povabili so 20 skupin iz Avstrije in iz inozemstva. Na glavnem velikem odru sta med drugim nastopila avstrijska glasbenica Miriam Hufnagl (»AVEC«) in bend »OEHL« z Gradiščanskega, glasbenica Mateja Kert (»Teika«) je nastopila na odru, ki je bil postavljen tik ob jezeru. Zakaj pristojni sploh organizirajo ta festival in za to investirajo svoj prosti čas? »Važno nam je, da se tudi na južnem Koroškem dogaja kaj bolj progresivnega, alternativnega, organiziramo pa to predvsem za mlade, zaradi festivala se počutijo povezani z domovino,« razlaga Pleschounig. »Pri gradnji in za šankom na festivalu pomaga približno 250 prostovoljcev, poleg tega je še vklučenih sto ljudi iz okolice, ki pomagjo pri gasilcih in rešilcih,« nam je o dimenzijah festivala povedal Luka Stern, podpredsednik društva in na festivalu pristojen za infrastrukturo. »Društveniki to delamo prostovoljno in brez za­služka, to je nekaj, kar naredimo za regijo, za prijateljstva, to je enkratno,« ugotavlja Stern, ki obžaluje, da nekateri vrednot tega projekta za regijo še ne vidijo in cenijo. Kako bo šlo s festivalom naprej? Sara Pleschounig: »To je vselej odvisno od motivacije, ko je nazadnje festival za nami, in kakšno je vzdušje med pomagači. Osebno mislim, da bo festival tudi naslednje leto.«

Janja Trap-Kert

kot prostovoljka pomaga že deset let

V stik s festivalom sem prišla zaradi svoje hčerke (Sara Pleschounig), zdaj pa sodeluje že naša cela družina. Všeč mi je glasba in to, da tukaj spoznaš veliko ljudi. Vzdušje na festivalu je zelo sproščeno in prijazno, brez stresa. Ljudje me večkrat nagovorijo in mi povejo, da so tukaj vsi zelo prijazni.

Vinzent in Malte

inženirja iz Hamburga, pomagača

Leta 2016 sva bila na poti na festival »Metaldays« v Slovenijo, potem sva se odločila za obisk Acoustic Lakesidea. Vstopnic nisva imela, bile so razprodane, pisal sem organizatorjem. Všeč jim je bilo, da sva iz Hamburga in namesto da bi kupila vstopnico, sva postala del ekipe. Vsako leto sva tukaj in rada pomagava.

Marko Druml in Peter Grilliz

prvič na festivalu

Marko: Prvič sem prišel letos s Petrom na festival, tukaj vlada zelo prijetno in družinsko vzdušje, vsi so dobre volje. Splača se priti sem. Peter: Jaz sprva nisem hotel priti, ker sem bil mnenja, da je to prireditev za mladino, a pustil sem se prepričati in sem si ogledal ta festival. Sem pozitivno presenečen, atmosfera je kul, tukaj srečaš vse letnike in vsak človek je v določeni meri »gechillt«. Zdaj bova še popila špricer in nato šla ob pravem času domov – kdaj je pravi čas, pa vsak sam zase najbolje ve (se smeji).

