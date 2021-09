Letos julija je Silvia David na celovški Kolodvorski cesti prevzela trafiko, ki jo vodi skupaj s sinom Simonom. V trafiko David prihaja vsak dan več sto ljudi, med njimi je mnogo stalnih strank, ki k Davidovim prihajajo predvsem zaradi prijaznosti in dobre ponudbe.

Pojem »trafika« izhaja iz italijanske besede »traffico«, kar pomeni promet, trgovanje. Beseda se pojavlja že v pismu cesarja Jožefa II., slednji je leta 1784 v Avstro-ogrski monarhiji uveljavil tobačni monopol. Ta monopol na prodajo tobačnih izdelkov je nastal z namenom, da bi predvsem vojni invalidi dobili možnost se preživljati sami. Tobačni monopol v Avstriji še danes določa, kdo lahko opravlja trafiko. Letos julija je Silvia David, ki prihaja iz Rinkol, na celovški Kolodvorski cesti pred stavbo koroške gospodarske zbornice na novo odprla trafiko.

Po daljši bolezni je imela željo, da bi se lotila česa novega: »Ogromno ljudi se poteguje za proste trafike. Potrebno je izpolniti določene pogoje, na koncu o dodelitvi odloča petčlanska komisija. Meni je pri tem gotovo pomagalo, da imam zaključeno trgovsko izobrazbo.« Trafiko je s pomočjo moža Andreja in sina Simona po prevzemu preoblikovala in kompletno prenovila. Odziv strank na sodoben in svetel prostor je zelo pozitiven. Lokacija na Kolodvorski cesti je zelo dobra, trafika je po velikosti majhna, kar pa je Silviji David všeč. Z novo lastnico se veselijo tudi prejšnji upravljalci, ki so trafiko vodili celih petintrideset let. Davidovi vsak dan postrežejo več sto strankam, med njimi je veliko stalnih. Silvia David: »Najbolj pomembno pri delu z ljudmi je prijaznost. Že vedno sem bila veselega značaja, nasmejana. To je strankam všeč in zato radi zahajajo k nam.«

Za trafike je natančno določeno, katere vrste blaga smejo prodajati. Razne tobačne izdelke, časopise in revije je v Celovcu mogoče kupiti skoraj za vsakim vogalom, ponudba cigaret je skoraj povsod ista. Velik faktor je še loterija in razne srečke. »Če želiš stranko vezati nate, moraš to storiti z lastnim načinom, ki mora biti avtentičen,« pravi Silvia David, ki je zelo vesela, da v trafiki dela tudi njen sin Simon, absolvent trgovske akademije. »Veseli me, da trafiko vodimo družinsko. Med tednom je odprta od pol sedmih zjutraj do šestih zvečer, ob sobotah pa od osmih do enih. Brez Simona tega ne bi zmogla.«

Tudi trafikanti morajo, kar zadeva blago, iti s časom, zato imajo v ponudbi na primer tudi e-cigarete in razne vrste snusa (tobak za oralno uporabo). Silvia David je v pliberški okolici znana tudi po slastnem domačem kruhu, ki ga prodaja v Zadrugi in v trgovini Lagerhaus. Za oboževalce dobrega kruha iz rok Silvie David pa imamo dobro novico: kljub delu v trafiki ne bo prenehala s peko. Obisk trafike David pa priporočamo tudi nekadilcem: med strankami je bil že srečnež, ki mu je srečka prinesla tri tisoč evrov.