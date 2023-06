Falstaff je znana avstrijska revija za gurmane in ljubitelje vina. Trenutno iščejo najboljšo mesarijo Avstrije, na votingu pa sodeluje priljubljena globaška mesarija družine Čebul.

Vaš glas za mesarijo Čebul lahko do 3. julija oddate tudi vi, in sicer enkrat na dan in brez kakšne prijave. Tukaj lahko glasujete: