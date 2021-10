V občini Bistrica nad Pliberkom je mnogo izvrstnih proizvajalcev domačih kmečkih dobrot. Med njimi so tudi izvrstni proizvajalci krompirja ali, kot pravijo v Podjuni, repice. Predstavitev domačih proizvajalcev ter praznovanje, na katerem nudijo razne domače dobrote z repico, je bila prvotna zamisel praznovanja krompirja »Repica fest«, pravi predsednik društva Lebensraum Petzenland­|Peca Franz Kušej.

Zaradi pandemije je letos nastala tržnica v manjšem obsegu kot prejšnja leta. V ospredju pa bo še naprej ostal krompir. Ob začetku tržnice, ki bo 3. oktobra na vaškem prostoru v Šmihelu, bo zahvalna maša ob 10.30. Sodelujeta Evropska šola Šmihel in MePZ Gorotan. Na jedilniku bodo tudi letos razne specialitete iz krompirja: juha, torta, čipsi, krompir, pripravljen na različne načine, krompirjev golaž, frika. Krompir pa boste lahko zaužili tudi tekoče v obliki žganja. Ponudba na tržnici bo raznolika. Dobili boste medene izdelke, domača vina, ekološki burger, odojek z žara, sir, sadje, zelenjavo in mnogo več.

Kušej je v kontaktu z domačimi proizvajalci krompirja. Več jih pravi, da letos ni bilo pravo leto za krompir, med njimi pa so tudi posamezniki, ki so še kar zadovoljni. Vsekakor krompirja na tržnici ne bo zmanjkalo. Za zabavo in glasbeni okvir bodo poskbeli Trio Alpe, omizje muzikantov Podjuna in Godba na pihala Šmihel.