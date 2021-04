Kako bo z drugimi slavji?

Koroška Tudi veselico Farant v Globasnici so že lani morali odpovedati. Na praznovanje, ki je vedno 15. avgusta, pride okoli 15.000 obiskovalcev. Župan Bernard Sadovnik je v pogovoru z Novicami dejal, da bodo to ljudsko slavje morali tudi letos odpovedati: »Tudi če bodo do tedaj prireditve na prostem spet dovoljene, mislim, da bodo kljub temu še veljali določeni predpisi in kot župan ne morem jamčiti, da jih bodo vsi upoštevali.« Sadovnik poudarja, da sta zanj varnost in zdravje občanov na prvem mestu. Faranta tudi v manjši, okrnjeni obliki ne bo.

Tudi za šentviški sejem ne kaže preveč dobro, lanskega so odpovedali, trenutno »še upajo, v bistvu pa je vse odprto.« Termina, do kdaj bodo povedali, ali bo ali ne, trenutno še niso določili.

Vprašljivo je tudi vsakoletno srečanje motoristov Harley Davidson ob Baškem jezeru sredi septembra z okoli 100.000 obiskovalci. Lani je podjetje Harley Davidson, ki je glavni organizator in prireditelj »European Bike Week«, uradno srečanje odpovedalo, nakar je beljaška turistična družba organizirala in speljala nadomestni okvirni program. Govornik družbe »Region Villach Tourismus« je za Novice dejal, da bo ta okvirni program vsekakor tudi letos, ostalo bodo pa odločili na začetku junija.