Poden Prav je bilo teden dni počakati. Kajti teden poprej je brozga iz snega in dežja na smučišču v Podnu onemogočila napovedani termin za prvo tekmo v letošnjem jubilejnem 10. Koroškem pokalu v alpskem smučanju, to nedeljo pa sta 132 tekmovalk in tekmovalcev na severnih obronkih Rjavice v Podnu pri gostišču Sereinig pozdravila sijoče sonce in dobro urejena proga. Tekmo je pripravilo Športno društvo Šentjanž, osrednji organizator čezmejnega smučarskega pokala pa je v sodelovanju s krajevnimi društvi Slovenska športna zveza iz Celovca. Kot že omenjeno, desetič, in to ravno v jubilejnem 70. letu po ustanovitvi SŠZ.





Veleslalomska proga je bila postavljena tekoče, vendar z dvema ključnima mestoma, ki sta bili usodni za nekaj favoritov. Zaradi njihovega odstopa je na koncu ostalo nepojasnjeno vprašanje, kakšni časi bi na ravno prav hitrem snegu v Podnu še bili mogoči. Najhitrejša tekmovalca sta bila Simon Klemenšek iz Smučarsko-skakalnega kluba Logarska iz Solčave z odličnim časom 34,63 ter Tamina Oraže iz DSG Sele-Zell s časom 36,20.

Vse bolj pa Koroški pokal v alpskem smučanju privablja široko populacijo rekreativnih smučarjev vseh starostnih skupin. Najmlajši tekmovalci so bili stari šele štiri leta, najstarejši pa je že v 79. letu. Sodelovale so cele družine in celo po tri generacije – od starega očeta do vnuka.

Največji boj pa se v Koroškem pokalu bije za Rožnika, lesen kip medveda, ki na koncu pripade društvu, ki je zbralo največ točk v skupnem seštevku. Po uvodni tekmi v lovu za prestižno lovoriko z naskokom vodi DSG Sele-Zell z 2741 točkami, s 1854 in z zaostankom 887 točk je Športno društvo Šentjanž na drugem mestu, njemu tik za petami pa je z 1822 točkami SPD Zarja. Ker zaradi pomanjkanje snega v nedeljo ne bo slalomske tekme na Jezerskem, bo odločilen drugi in zadnji letošnji veleslalom v Koroškem pokalu na Peci v nedeljo, 17. marca.