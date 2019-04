SAK je imel predvsem v času osamosvojitve Slovenije zelo tesne odnose z Nogometno zvezo Slovenije, še preden je Slovenija bila sprejeta v UEFO je reprezentanca igrala uradno tekmo s SAK-om leta 1993.

Te odnose želita SAK in NZS spet poglobiti. Pretekli torek je predsednik NZS Radenko Mijatovič na sedežu NZS sprejel predsednika SAK Markota Wieserja in generalnega tajnika Silva Kumra. Dogovorili so se za paket skupnih ukrepov, med drugim bo ena od slovenskih reprezentanc prišla leta 2020 na uradno tekmo v Celovec in SAK bo odslej redno vključen v uradne termine NZS.

Maksi Kumer je dal čisti hetrik za SAK v Šmihelu in je četrti gol pripravil. Mladi goleador SAK se je pod trenerjem Eberhardom prav razcvetel.

Predsednik NZS Mijatovič je dejal, da je NZS ponosna na SAK in ga bo podpirala na vseh ravneh, kjer je to mogoče.

Pred tekmo Avstrija – Slovenija, 7. junija, bo delegacija NZS prišla na uradno srečanje k SAK, verjetno tudi s predsednikom UEFE Čeferinom. Prav tako bo SAK uradno gost na po-vratni tekmi SLO- AUT 13. oktobra v Ljubljani. Sodelovanje bosta SAK in NZS razvijala tudi na področju izobraževanja tre-nerjev.