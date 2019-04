Narobe svet? To so se Sakovci spraševali na tekmi v Ebersteinu, saj so jih domačini sprejeli glasno in široko po megafonu v slovenskem jeziku. Med redkimi slovenskimi rojakiv v tem kraju živi Marijan Velik, ki je bil tokrat posebej ponosen na napovedovalca Christiana Höfferniga, ki se je izkazal kot pravi Evropejec in seveda tudi kot pravi Korošec, ki ceni narod soseda v deželi. Sakovci se se mu je zahvalili s prisrčnim aplavzom.

Takšen slovenski pozdrav npr. na tekmi Šmihel – SAK 24. marca ni bil mogoč, pa čeprav igra v šmihelski ekipi kar 8 slovenskih državljanov in tudi vsi ostali igralci znajo slovensko, da o funkcionarjih in gledalcih sploh ne govorimo. Zadržanje šmihelskega vodstva je sprožilo veliko nelagodje celo med navijači Šmihela, kar pa odgovornih sicer ni bogvekaj motilo.

Običajen je slovenski pozdrav na koroških igriščih samo pri SAK in v Selah. Če SAK pride v druge kraje, potem so ga slovensko pozdravili že v Kapli (župan sam), v Globasnici, v Bil­čovsu, na Metlovi, v Dobrli vasi (Sigi Lesjak), na Rudi (2012 Ivan Ramšak), v Rikarji vasi (predsednik Deutschmann), lani v Šentjakobu, leta 2016 celo v Pliberku in pred leti v Žitari vasi. Vsak slovenski pozdrav pokaže spoštovanje športnikov do naroda soseda in do drugega de-želnega jezika, včasih ga slišimo v oddaljenih krajih prej, kot tam, kjer slovenščina pravzaprav doma.