V Nici v Franciji je v juliju mednarodno manjšinsko združenje AIDLCM izvedlo tridnevni kongres, na katerem je med drugim regionalni tajnik združenja za Avstrijo Marjan Sturm podal podobo o položaju slovenske manjšine na Koroškem.

Nica Na kongresu organizacije AIDLCM (Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e delle Culture Minacciate), v katero je včlanjena tudi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO), je njen predsednik, Marjan Sturm poročal o situaciji koroških Slovencev, o še odprtih vprašanjih in o napredkih v avstrijski manjšinski politiki. Kongresu je tudi predložil resolucijo za sklepanje, s katero naj bi mednarodno manjšinsko združenje opozorilo Avstrijo na vprašanja, ki v zvezi s slovensko narodno skupnostjo še niso urejena.

Dejavnost združenja

Združenje AIDLCM se s svojo dejavnostjo prvenstveno osredotoča na evropski romanski prostor, so pa vanj vključena prav tako druga manjšinska združenja, med drugimi Zveza slovenskih organizacij na Koroškem. Predsednik Marjan Sturm zaseda v AIDLCM mesto teritorialnega predstavnika Avstrije in je hkrati zastopnik koroških Slovencev. Naslednji kongres združenja AIDLCM se bo na povabilo ZSO vršil leta 2020 na Koroškem.

Topografija, mediji, šolstvo

Sturm je v svojem poročilu izpostavil pomembnost večjezičnosti, večkulturnosti, enakopravnosti in prisotnosti vseh jezikov v Evropi. Evropa da bo preživela le kot mirovno združenje držav.

Na svojem kongresu v Nici je AIDLCM nato sprejel resolucijo v zvezi z dvojezično topografijo, tiskanimi mediji in koncepti dvojezičnega šolstva.

Iz izjave kongresa ALCEM

Združenje AIDLCM se je preimenovalo v ALCEM (Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées / Združenje za ogrožene evropske jezike in kulture)

Kongres ALCEM je poročilo regionalnega tajnika Sturma o položaju koroških Slovencev in o izboljšanju ozračja v deželi vzel na znanje. Kljub temu pa poziva Republiko Avstrijo, da odpravi slej ko prej še obstoječe pomanjkljivosti. Predvsem tozadevno gre za: