Prostranstva vesolja odslej vabijo v Celovcu tudi s slovenščino

Planetarij Celovec

Projekcija predstave Planeti – ekspedicija v Osončje v slovenščini je pred dvema tednoma privabila kar stotnijo obiskovalcev v celovški planetarij.

Celovec Udobni modro oblazinjeni sedeži pod kupolo celovškega planetarija so bili v soboto, 20. oktobra, z dobrimi sto obiskovalci skoraj vsi zasedeni, ko je tam prvič bila prikazana predstava Planeti – ekspedicija v Osončje. V dvoletnem sodelovanju jo je pripravilo 19 planetarijev iz Nemčije, Švice in Avstrije, v slovenščino jo je med počitniško prakso v celovškem planetariju prevedla Celovčanka Sanje Fenkart, študentka astronomije na Dunaju.

Bodo tudi v prihodnje v celovškem planetariju na sporedu projekcije v slovenščini?

Sanje Fenkart: Trenutno sta na voljo dve predstavi v slovenščini, »Planeti – ekspedicija v Osončje« in »Potovanje skozi čas: od prapoka do človeka«. Med rednim sporedom je mogoče poslušati slovenski prevod s slušalkami. Zainteresirane skupine pa lahko rezervirajo predstavo v slovenščini.

Program planetarija je lahko koristen pripomoček za šolsko mladino. Bodo slovenske ali dvojezične šole na Koroškem v prihodnje bolj v fokusu?

Planetarij Celovec je odprt za vse šole in skupine. »Planeti – ekspedicij v Osončje« je primerna predstava za ljudskošolske razrede in seveda je zdaj idealna tudi za dvojezične šole. Poleg tega pa je predstava dober pripomoček za učni načrt ljudskih šol. Dvojezične šole seveda prav prisrčno vabimo v planetarij.

So načrtovani še prevodi drugih predstav v slovenščino? Predstava »Milliarden Sonnen/ Milijarde sonc« je že prevedena v slovenščino, vendar še ni v nadaljnji obdelavi. Cilj je seveda, da so vse predstave na voljo v slovenščini. Z malo sreče bo »Miljiarde sonc« pripravljena še to zimo.

Vtisi po poletni praksi – kaj vse se dogaja v celovškem planetariju, tudi v ozadju posameznih šovov?

Poletna praksa mi je dala vpogled v delovanje planetarija in tudi v produciranje novih predstav. Glavna naloga planetarija je posredovanje astronomskega znanja v lahko razumljivem jeziku. Ob tem sem uživala in opazila, da mi gre kar dobro od rok in zelo rada bi se vrnila na to delovno mesto v naslednjem letu.

Poletni smo bili najmanj po dva in naj več po štirje sodelavci. Nekdo je pristojen za blagajno in informacije, drugi zažene šove. Če smo trije ali štirje pa nekdo ostane v pisarni in poskrbi za vse druge malenkosti; šove v živo je mogoče moderirati v paru. Planetarij Celovec je član kooperacijskega kroga z 18 drugimi planetariji iz nemško govorečega prostora. Najprej se je treba zmeniti za temo, nato nastane scenarij. Grafiki izdelajo posnetke in slike. Predstava pa ni film, temveč sestavljanka mnogih slik na sekundo in te slike mora vsak planetarij prirediti za svojo kupolo. Priprava nove predstave traja vsaj leto, ponavadi dve. Za krajše šove, ki so potem v živo, je mogoče direktno v kupoli spisati kodo, podobno kot program, ki ga spiše informatik. V poletni praksi sem pripravila krajše scene, teden pred zaključkom prakse pa sem se lotila spisanja šova v živo, ki naj bi obsegal 30 minut. Tema je nočno nebo na južni polobli.