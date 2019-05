Šentpeter v Rožu Če bi se človek lahko nasitil že samo z očmi, bi bil povsem potešen. Kreacije koktejlov, ki so jih dijaki in dijakinje na višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu pripravili za praktični del izpita za mladega barmana ali barmanko, so namreč skoraj prelepe, da bi jih popili. A seveda je tudi okus posamezne pijače bil pomembno, če ne celo odličilno merilo za uspeh ali neuspeh na izpitu. Deset kandidatov in kandidatk je 25. aprila dokazalo, da obvladajo oboje – všečno oblikovanje in okusno mešanje.

Kakor je razložila članica izpitne komisije, strokovna predstojnica Natascha Partl, je za prvi del izpita mladega barmana »potrebno izdelati lastno barsko karto, uspešno odgovoriti na elektronski izpit o strokovnem znanju in uspešno opraviti senzorični del, pri katerem kandidati dobijo alkoholne pijače in jih s pomočjo izgleda in vonja – ne okušanja – prepoznajo in karakterizirajo.«

Preizkušanju teoretičnega znanja je sledil praktični in ustni izpit, pri katerem so dijaki in dijakinje morali pred izpitno komisijo pravilno pripraviti eno od 32 standardnih pijač in v obliki pogovara z gostom odgovoriti na vprašanja. »Dodatno predstavijo lastno brezalkoholno kreacijo, pri čemer so dijaki vedno zelo ustvarjalni. Na vrsto pridejo domači sokovi, zanimivi sirupi, različna zelišča in začimbe. Nastajajo nove, zelo zanimive kreacije, ki jih dijaki predstavijo s pomočjo garnitur, barv, arom, pri tem pa skušajo prepričati izpitno komisijo,« pravi Partlova, ki se je po opravljenih izpitih posebej zahvalila voditeljici izobraževanja za mladega barmana na višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru Mariji Roblek. »S svojim znanjem in prizadevanjem je zaslužna za uspeh dijakov in njihovih ustvarjalnih kreacij, za kar jih je dobro pripravila in spodbujala.«

Odličen uspeh so dosegle Suzana Kokalj, Lara Krassnitzer in Nika Štirn, dober uspeh Ana Čufar, Anja Djukič, Ana Kepic, Eva Urbanija in Valentina Wutti, uspešno pa sta znanje dokazala Mateo Jakelič in Tilen Lumpert.