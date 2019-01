Celovec Skupaj s predsednikom koroškega kulturnega gremija Erichom Schwarzem in vodjem deželnega kulturnega oddelka Igorjem Puckerjem je deželni glavar Peter Kaiser te dni podelil skupno trinajst odlikovanj – med njimi pospeševalne nagrade za mlade ustvarjalke in ustvarjalce z različnih področij za vseskozi vidno ustvarjanje.

Rejeli sta ju med drugimi umetnici Andrina Mračnikar, s filmom »Ma Folie« uspešna režiserka, in Nataša Sienčnik, ki poučuje tudi na dunajski Akademiji za likovno umetnost. Priznanje pa je prejelo prav tako SPD Rož, ki je pred kratkim pripravilo pretresljivo razstavo »Geodetski urad«, v kateri se kritično soočajo z meritvami po rasnih kriterijih nacistov po anšlusu pri prebivalcih občine Šentjakob v Rožu.

Z glavno, deželno kulturno nagrado 2018 je bil odlikovan za delo na področju družbenih in socialnih ved upokojeni univerzitetni profesor Klaus Ottomeyer. Socialni psiholog in psihoterapevt je do svoje upokojitve bil dolgoletni vodja oddelka za socialno psihologijo na univerzi Alpe-Jadran v Celovcu in leta 2011 je izšla pri nemški založbi Klett-Cotta njegova knjiga z naslovom »Die Behandlung der Opfer« o zdravljenju žrtev.

Mnogo prahu so v koroški javnosti dvignile njegove publikacije, ki so izšle v založbi Drava in vkaterih je analiziral desni populizem nekdanjega deželnega glavarja Haiderja, pa tudi znanstvene obravnave tako imenovanega »koroškega prastrahu«. V desnih krogih je Ottomeyerjeva počastitev naletela na ostro nasprotovanje, v zahvalnem govoru pa je odlikovani pozval, da se naj ne prilagajamo tokovom časa ter naj ostanemo budni in odporni, kadar grozi demontaža demokracije. Slovesnost je moderirala Katja Gasser, slavnostni govornik na podelitvi pa je bil kabaretist, avtor, igralec in režiser Werner Schneyder.