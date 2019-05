Šentjakob v Rožu Deset let bo minilo letos, odkar v farni cerkvi v Šentjakobu v Rožu spet donijo orgle. Pred tem kraljice instrumentov tam celih 37 let ni bilo slišati. Silovit požar vigredi leta 1972 je skupaj s cerkveno ladjo, stolpom in ostrešjem uničil tudi stare orgle.

Komiteju za nabavo orgel je po dolgoletnih prizadevanjih uspelo, da so novembra 2009 lahko blagoslovili nov inštrument, ki s 25 registri sodi med boljše na Koroškem. Orgle so izdelali v Orglarski delavnici Maribor in, kakor pravi predsednik Društva za orgelsko glasbo Šentjakob Alojz Sticker, »odlikujejo se po svojem mehkem zvoku, ki je posebej primeren za slovenske cerkvene pesmi.« Na njih je mogoče igrati tudi praktično vso klasično literaturo ter moderna dela.

Društvo za orgelsko glasbo je nasledilo nabavni komite in skrbi za servisiranje in uglaševanje orgel, pa še za to, da se kakovostne orgle slišijo tudi zunaj cerkvenih obredov. Vsaj dvakrat letno priredijo koncert. Letos bodo kar štirje.

V društvu so se namreč odločili, da si ob desetletnici svojih orgel priskrbijo »rojstnodnevno darilo,« pomnilnik registrskih kombinacij, ki bo bistveno podprl igranje na instrumentu. Računalniško vodeno napravo nameravajo namestiti še pred letošnjim poletjem, s koncerti – tako kakor tudi že vsa leta poprej – želijo gmotno podpreti svojo investicijo.

Prvi dogodek bo na sporedu že ta konec tedna, v soboto, 25. maja, ko se bo ob 19. uri v šentjakobski cerkvi začel koncert mladih talentov na orglah, ki študirajo na graški univerzi, med njimi bo tudi Slovenka s koroških Djekš Veronika Karner. 11. julija bo z gospelsko glasbo nastopil zbor Youthful Spirit iz Velike Britanije, občinstvo v Šentjakobu je navdušil že lani. Že večkrat je v šentjakobski cerkvi nastopil tudi Nizozemec Arjan Breikhoven, s pestrim sporedom spevne in tudi nekaj bolj zahtevne literature bo letos gostoval 27. julija. Zaključek in po svoje tudi višek koncertnega niza ob desetletnici šentjakobskih orgel pa bo v petek, 9. avgusta, ko bosta skupaj nastopila brata Saša na orglah in Marko Kassl na akordeonu.