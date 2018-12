Smeh sploh ne potihne, dve uri minite kot tlesk s prstom. To so izkušnje po nedavni slovenski premieri Predstave, ki gre narobe v Ljubljani. 8. decembra bo mednarodna uspešnica gostovala v celovškem Mestnem gledališču. Primerna je za vse starosti.

Celovec Za tradicionalni Slovenski gledališki praznik, ki ga Krščanska kulturna zveza prireja od leta 1962 v Mestnem gledališču v Celovcu, je letos uspelo pridobiti predstavo, ki sodi v sam vrh svetovnih odrskih uspešnic. Pa čeprav gre v njej prav vse narobe. Zares narobe.

Tako, da se tudi komedija posledično imenuje Predstava, ki gre narobe. Že pet let jo igrajo na londonskem West Endu, kjer je doživela tudi svetovno krstno uprizoritev, že tri leta na newyorškem Broadwayu, ta čas jo po vsem svetu prikazujejo v 25 državah, pravkar, 23. Novembra, pa je bila bila premierno uprizorjena tudi v slovenskem jeziku v Ljubljani. In dobesedno obnorela gledalce. »Smeh skozi celo predstavo sploh ne potihne, dve uri minita kot tlesk s prstom,« po premieri pravi Dominik Vodopivec, ki nastopa v vlogi Jona. Nad slovensko uprizoritvijo je bil nadvse navdušen tudi producent originalne londonsko predstave. »A seen on Westend« (Kakor smo gledali na Westendu) so bile njegove prve besede. 8. decembra bo torej izredno uspešnico mogoče v slovenskem jeziku videti tudi v Celovcu – in mimogrede, dobra dva meseca prej kot nemško verzijo na Dunaju, kjer bo premiera 15. februarja.

Predstava, ki gre narobe – napisali so jo trije gledališki igralci, Henry Lewis, Jonathan Sayer in Henry Shields po lastnih pestrih izkušnjah – je pravzaprav predstava v predstavi. Študenti dramskega krožka fakultete za strojništvo se lotijo gledališke uprizoritve kriminalke v slogu znamenite kraljice kriminalk Agathe Christie, a predstava jim nikakor ne steče. Celotno dogajanje se hitro spreobrne v popolno katastrofo, polno situacijske komike, hitrih preobratov, improvizacij in humorja na vseh ravneh. »Publiko takoj zagrabijo smejalni krči, zabavno pa je tudi za nas igralce, ker se vzpostavi neverjetno močna energija,« ugotavlja Sara Gorše, ki igra Sandro. In še to: predstava je primerna za vse starosti. Nekako od 7. do 77. leta. Pa zagotovo tudi še čez.

Predstava, ki gre narobe (v produkciji podjetja TMK, ki je v Celovec lani pripeljalo uspešnico Vesna, še prej pa muzikal Cvetje v jeseni) bo v celovškem Mestnem gledališču na sporedu za Slovenski gledališki praznik 8. decembra.

Vstopnice so na voljo pri KKZ (0463 51 62 43), v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu ter pri zastopnikih krajevnih društev.