Pliberk Da je pustni kabaret pliberške KIB enkratna prireditev, ni novo. Povsod slišiš, da pripravijo Pliberčani najbolj kakovostno pustno prireditev na Koroškem. Tudi po prvi javni predstavi minulo nedeljo v kulturnem domu »Grenzlandheim«, ki jo vsako leto pripravijo za prijatelje in sorodnike akterjev, lahko brez pretiravanja zabeležimo, da so nastopajoči, tako igralci kot tudi glasbeniki, izpolnili vsa pričakovanja. Poleg tega je bil tokrat kabaret tudi predvsem političen, neglede na to, da so slej ko prej prevladovali humoristični pogledi na razne splošno- človeške situacije. Finalni prizor pa je bil tokrat še posebej slovesen, saj je bil namenjen imenovanju župnika Ivana Olipa za častnega pliberškega občana.

Wir sind von alle Kiebara die härtesten im Lond,

wir tun den Stall ausmisten, darum stinkt auch unser Gwond.

Wir brauchen ka Maschin und auch kan Golf mit ABS,

wir reiten da auf unserm Gaul und haben keine Stress.



Wir reiten auf den Ponys, weil de san so liab und klan,

weil wir ja auf a großes Pferd net aufekumman san.

Wir sind jetzt der Elitetrupp bei uns in Austria

uns singen fröhlich unser Lied: Tatü Tatü Tataa.

KIKL ajee, KIKL ajoo,

dem Kikl seine Riders san do.

Philipp Hainz, Helmut Kutej, Reinhard Wulz

Poznam nekoga, ki je 10 let pil bele špricerje … pomislite anbart, pil je kvazi pet let vodo … kako zdaj ta izgleda … zabuhel, skurn … če bi ga postavili kot ptičje strašilo, bi ptice vrnile češnje iz lanskega leta …

Poklic, o katerem sem vedno sanjal, bi bil vrtnar na britofu. Veste, tam lahko zelo kreativno delaš z ljudmi, ni pa treba z njimi diskutirati …Hermann Enzi



Nemogoče je na tem omejenem prostoru imensko našteti vseh akterjev. Zato naj omenimo tokrat predvsem tiste osebe, ki so prispevale ideje in besedila. Brez njih bi namreč tudi najboljši igralci ne mogli navduševati občinstva (prav tako pa seveda obratno). Konkretno so dali kakovostnemu kabaretu z bodicami idejno in vsebinsko podlago Michael Stöckl, Helmut Kutej, Philipp Hainz, Reinhard Wulz, Hermann Enzi, Nada Breznik, Christine Ottowitz, Florian Kutej, Christopher Visotschnig in Rene Paulič.