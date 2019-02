Ljubljana Pisatelj Florjan Lipuš bo danes, na dan slovenskega kulturnega praznika, ob 11. uri v Ljubljani iz rok predsednik Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel zlati red za zasluge »za izjemen prispevek k slovenski književnosti in za nov ter svež pogled na slovenstvo.« Na slovesnost so povabljeni tudi letošnji prejemniki Prešernovih nagrad (kostumografka in scenografka Bjanka Adžiç Ursulov ter režiser Filip Robar Dorin) in nagrad Prešernovega sklada.

Lipuš je veliko Prešernovo nagrado prejel leta 2004, lani pa je dobil veliko avstrijsko državno nagrado. Zlati red za zasluge predsednik države podeljuje za izjemne zasluge za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma varnostnem področju.