Dunja Zdouc (DSG Sele) je v petek, 11. februarja, svoj prvi nastop na letošnjih olimpijskih igrah končala na 85. mestu. V pogovoru je pojasnila, da je to bila ena najtežjih tekem v njeni športni karieri doslej. Šest tednov ni tekmovala, k temu so se pridružile še negotovosti, ali lahko gre na olimpijske igre ali ne. Ko je končno bila na Kitajskem, je Radišanka bila enostavno srečna, da je na olimpijskih igrah. Pogoji na petkovi tekmi so bili zelo zahtevni. V dneh po prvi tekmi je opravila nekaj dobrih enot, kar je že bilo opazno v sredo, ko je z žensko štafeto ostala na strelišču brez napak. Z avstrijsko četvorko je zasedla 9. mesto. Lepo je bilo zanjo, da je lahko na olimpijskih igrah predstavljala Avstrijo oz. Koroško kot koroška Slovenka. Ponosna pa je tudi, da lahko uresničuje svoje sanje, četudi si jih je predstavljala malo drugače. Žal na letošnjih olimpijskih igrah smučarski skakalec Daniel Tschofenig (ŠD Zahomc) še ni utegnil poseči v dogajanje. Društvena kolegica Hannah Wiegele je medtem nastopala v Nemčiji v kontinentalnem pokalu, kjer je zasedla v soboto (12. februarja) 11. in v nedeljo (13. februarja) 17. mesto. Julijan Smid je bil v akciji v alpskem pokalu v Kranju, kjer je zasedel v soboto 15. in v nedeljo 10. mesto. Najmlajši člani ŠD Zahomc pa so sodelovali na državnem prvenstvu.

Daniel Tschofenig letos še ni smel pokazati svojega talenta; Foto: ÖOC