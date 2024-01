KOŠ Celovec letos daje mladim domačim igralcem priložnost v drugi avstrijski ligi. S tem društvo želi postaviti temelje za uspešno bodočnost. Eden od mladih, ki od jeseni prevzema večjo vlogo, je Simon Sienčnik (20) iz Dobrle vasi, študent ekonomije na celovški univerzi. Zaradi poškodbe je pred leti spremenil način prehranjevanja, in to le z eno majhno izjemo.

Svojo športno pot je začel pri sedmih letih, ko je v ljudski šoli igral nogomet in se navduševal nad tekvondojem. Čeprav je tekvondo na dolge razdalje zaznamoval njegovo mladost, se je na Slovenski gimnaziji soočil s pomanjkanjem možnosti za to športno panogo. Namesto tega je začel igrati košarko in se zanjo dokončno odločil pri 14 letih, ker mu je košarka bolj ustrezala kot nogomet.

Športni uspehi in poškodba

V šolskem času je na nižji stopnji Slovenske gimnazije postal trikrat koroški šolski prvak in na avstrijskem prvenstvu osvojil drugo mesto. Na višji stopnji je v 5. razredu znova postal koroški prvak. V 6. razredu pa je moral zaradi tekočine v kostnem mozgu pavzirati dva meseca. V tem času se je pozanimal, kaj bi lahko naredil, da do te poškodbe ne bi več prišlo. Poglobil se je v znanstvene študije in opazil, da za te težave ponujajo rastlinsko prehrano. Vprašanje, ki si ga je postavil, je bilo, ali bi tako lahko napredoval kot športnik. Dokumentarni film »The Game Changers«, ki prikazuje, da je možno z rastlinsko prehrano napredovati kot športnik, ga je spodbudil, da je to sam preizkusil. Ob novem letu 2019 se je najprej začel prehranjevati brez mesa, pol leta kasneje pa je iz svojega jedilnika črtal še izdelke živalskega izvora, le med je še ostal del njegove prehrane.

Poskus na samem sebi

… in med študijem na celovški univerzi.

Da je možno na ta način na­predovati kot športnik, je prikazal v svoji predznanstveni nalogi. V pet tednov trajajočem poskusu na samem sebi je spoznal, da mora biti rastlinska prehrana pri športnikih dobro načrtovana, da zajema vsa pomembna mikrohranila, maščobne kisline in aminokisline. Če to ustreza, ima rastlinska prehrana celo prednost pred običajno prehrano.

Študij in košarka

Sienčnik pravi, da utegne letos tedenske treninge bolje časovno uskladiti z učenjem kot pa lani s civilno službo, ki jo je lani opravljal pri SOS Kinderdorf. Pred vpisom na univerzo je poleg študija ekonomije razmišljal tudi o študiju psihologije. Poklicnih ciljev še nima, v ospredju je sedaj študij. Športno pa želi na­predovati in se uveljaviti v ekipi KOŠ-a in v drugi avstrijski ligi.