Preko Instagrama se je pri Dominiku Čertovu javil nemški prvoligaš KSV Grünstadt. Zmenili so se, da bo letos okrepil ekipo na treh prvenstvenih tekmah. Ker se časovno izide, bo še naprej nastopal tudi za avstrijskega prvoligaša Vösendorf. Za KSV Grünstadt je minuli vikend prvič nastopil v nemški državni ligi, ki šteje med najboljše sveta. Nadaljnje nastope pa je nato preprečil klic avstrijske reprezentance. Selanu so sporočili, da bo na začetku februarja šel na evropsko prvenstvo v Bolgarijo. Predpisano je, da 27 dni pred reprezentančnim nastopom ne sme tekmovati v prvenstvih. Tako je moral odpovedati preostali dve tekmi v nemški ligi in preusmeriti fokus treninga na evropsko prvenstvo. Tam bo nastopal v kategoriji do 89 kg telesne teže. Lansko leto je na evropskem prvenstvu v kategoriji do 81 kg osvojil 13. mesto. Za letos si je zastavil cilj izboljšati lansko uvrstitev in tudi osebni rekord.