Minuli krog se je začel v soboto, ko je Železna Kapla gostila ekipo iz Golovice. Tekma se je začela obetavno za domačine, saj so v enajsti minuti povedli. Toda le nekaj minut zatem so Kapelčani zaradi poškodbe morali zamenjati kar dva igralca. Gostje iz Golovice so nato še v prvem polčasu obrnili rezultat in na koncu odločili tekmo zase z 2:4. Metlova se je s tesno zmago proti Trnji vasi povzpela na tretje mesto in z uspehom dala možnost Rikarji vasi, ki je zmagala proti Podkrnosu, da zapusti zadnje mesto na lestvici. Galicija je v boju za obstanek utrpela jasen poraz proti drugi ekipi Austrie Celovec. Bilčovs z neodločenim izidom na domačih tleh proti St. Michaelu v L. d. ostaja še zmeraj med prvimi na lestvici. Čisto na vrhu lestvice je še zmeraj ekipa iz Sel, ki je na domačih tleh premagala SGA Sirnitz. Z deveto zmago v dvanajsti tekmi imajo Selani tri točke prednosti pred drugouvrščeni ekipi iz Svinca.

PODLIGA VZHOD – 13. krog

09.10. ob 14:00 Podkrnos : Železna Kapla

09.10. ob 14:30 SV Donau : Rikarja vas

09.10. ob 15:30 Št. Michael v L.d. : Ruda

09.10. ob 16:00 Galicija : Metlova

10.10. ob 10:30 Grabštanj : Sele

10.10. ob 15:15 SC Kappel : Bilčovs