Dobitnik letošnje Rizzijeve nagrade je mag. Hans Mosser. ZSO in SPZ s tem priznanjem odlikujeta osebnosti, ki so zaslužne za medkulturno povezovanje in vzajemnost med sosedi v deželi Koroški. Učitelj, pevec, zborovodja, priljubljeni moderator na številnih prireditvah in po radiu ter posredovalec kulture je v minulih desetletjih dosledno in premišljeno opozarjal na pisano kulturo, ki jo bogatita dva jezika z nemškimi in slovenskimi krajevnimi govori vred. Hans Mosser se trudi za sodelovanje slovenskih in nemških društev in skupin, denimo na Radišah, v Šentprimožu in Ločah, s Kvintetom Smrtnik in Oktetom Suha. Ob srečanjih dobro mislečih ljudi nastajajo vezi in prijateljstva, ki so osnova za sproščeno sožitje. Z vnemo išče Mosser skupne poti, na katerih so postale vidne trajne sledi.