Minulo soboto je Team Koroška na Gradiščanskem igral prijateljsko tekmo proti izbrani vrsti gradiščanskih Hrvatov. V »Weinstadt Stadion Rust« sta si prvič stali nasproti ekipi dveh avstrijskih manjšin. Selektor Marijan Smid je zelo zadovoljen s tekmo, v kateri ni bil v ospredju rezultat, temveč je želel videti, kako se razvijajo igralci in kako delujejo skupaj na igrišču. V tekmo je bilo vpoklicanih veliko mladih igralcev, ki so se po mnenju selektorja dobro obnesli. Do Europeade se nogometaši pripravljajo pri svojih klubih. Dodatno imajo igralci možnost koristiti dodatne individualne treninge in najboljšo zdravstveno oskrbo. Selektor Smid bi rad šel po sledeh predhodnika Marjana Velika, vendar se zaveda, da je cilj nenehnega napredovanja težko uresničljiv. Pri prvem nastopu na Europeadi 2012 je ekipa Team Koroška namreč postala četrta, pri drugem nastopu leta 2016 tretja in na zadnji izvedbi lani na Koroškem druga.