Slovenski dnevi Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu bodo med sredo, 29. novembrom, in soboto, 2. decembrom. V klubu na naslovu Mondscheingasse 9 se boste v sredo, 29. novembra, ob 17.00 otroci in starši razgibali na uri otroške joge z Majo Podpečan, ob 19.00 sledi adventna delavnica. V četrtek, 30. novembra, ob 20.00 bo Lara Vouk uprizorila Pokržnikovega Lukana.

Na zadnjem večeru bo nastopila tudi Ladja.

V petek, 1. decembra, ob 19.00 KSŠŠG najprej pod naslovom »Kol’kor zvezdic vrh neba. Sto let KSŠŠD« vabi na branje, ob 20.00 sledi zborovski večer z nastopi zbora KSŠŠG, KHG Chora in Štirih iz ene hiše, ob 20.30 pa koncert Nikolaja Efendija z bendom. V soboto, 2. decembra, ob 19.30 bo koncertirala Ladja, ob 21.00 pa inštrumentalna zasedba blowing doozy.