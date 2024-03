Od 23. do 26. februarja je pri celovškem teniškem klubu KLC potekalo koroško prvenstvo v dvoranskem tenisu. V kategoriji +35 smo bili priča zgodovinskemu finalu med dvema koroškima Slovencema, Martinom Krautzerjem in Marjanom Kropiunikom. Na poti do finala sta premagala izkušenejše igralce. Pred številnimi navijači in več kot dvema urama in pol napetega dvoboja je Martin Krautzer premagal Kropiunika ter prejel zlato kolajno iz rok predsednika KTV Seniors Willibalda Scheibla in direktorja centra Kärntner Tennis Verband Gerryja Hebeina. Zanimivo je, da sta Martin in Marjan skupaj obiskovala Slovensko gimnazijo, kjer sta pred več kot 20 leti sodelovala v dijaški teniški ligi za Slovensko gimnazijo.