Razveseljiva novica iz Zgornje Avstrije. Na letošnjem tekmovanju ARGE Bundesfohlenchampionat 2021 v Stadl-Pauri je žrebica Amara GK prepričala strokovno žirijo in v močni konkurenci zasedla drugo mesto na vseavstrijskem tekmovanju.

Žrebica Amara GK iz konjereje Grilc – Kokovica, se je predstavila v svoji najboljši luči na tekmovanju ARGE Bundesfohlenchampionat 2021 v Stadl-Pauri v Zgornji Avstriji. Osvojila je odlično drugo mesto in postala 1. spremljevalka vseavstrijske razstave žrebet. V močni konkurenci je pri tem bil odločilno dobro prikazan tip žrebeta, korektno telo ter elastično in izdatno gibanje. Žirija je natančno gledala na zunanji videz in gib žrebet. V štirih kategorijah podeljuje žirija do deset točk. Že samo sodelovanje na vseavstrijskem tekmovanju, za katerega se je bilo treba uvrstiti preko deželnega tekmovanja, je bil velik dosežek, je v pogovoru pojasnila Julia Grilc, doma iz Bistrice pri Pliberku. Dodala je še, da je to dosežek, ki resnično sega do srca in na katerega so v družini nadvse ponosni.