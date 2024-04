5. aprila 2024 je v Evropski šoli Šmihel potekal informativni dogodek »Sucht und Gefahr – Zasvojenost in nevarnost«, kjer so poleg občine Neuhaus/ Suha bile soprireditelji še druge občine velikovškega okraja. Imena prirediteljev so bila na vabilu navedena z nemškim in slovenskim imenom. Plakat je objavljen tudi na spletni strani občine Suha, tam pa je ime Suha odstranjeno. To ostro kritizira Narodni svet Koroških Slovencev. Kakor piše NSKS, je župan občine Suha Patrick Skubel s tem »ne prvič – poskrbel za nezaslišano politično provokacijo, ki ni usmerjena le proti slovensko govorečim občankam in občanom Suhe, temveč proti celotni slovenski narodni skupnosti na Koroškem.«

Kakor piše ORF Koroška, se Skubel izgovarja na zvezno topografsko odredbo, v tej pa obstaja le ime Neuhaus, ne pa Suha. Tudi državnozborska poslanka in govornica Zelenih Olga Voglauer kritizira akcijo župana Skubla: »Slovenski jezik in slovenska kultura sta sestavni del občine Neuhaus/Suha in se ju ne da tako enostavno odstraniti.«

Potezo župana obsoja tudi stranka Team Kärnten. Predsednik stranke Gerhard Köfer in govornik za vprašanja narodne skupnosti Franc-Jožef Smrtnik od občine Suha zahtevata, da na svoji spletni strani objavi prvotno verzijo plakata z dvojezičnim imenom občine: »Zdaj ni čas za prilivanje olja na ogenj dolgo premaganih konfliktov.«