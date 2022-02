Tudi Narodni svet koroških Slovencev je zahteval odstop Tauschitza. V nedavni tiskovni izjavi pa so mdr. zapisali: »Tauschitz je moral svoje delovno mesto po pravici zapustiti, tisti pa, ki so omogočili dvakrat njegov nastop in organizirali leto za letom pohod na Ulrichsberg, pa do sedaj niso morali nositi nobenih posledic.«

Pri NSKS pozivajo: »S tem naj bi se ukvarjal Urad za zaščito ustavnosti, ki pa v zadevi Ulrichsberg, spi dolgoletno zimsko spanje. Kot je znano, so se tam zbirali SS-ovci, bivši nacisti in neonacisti, socialisti s politikom Rudolfom Gallobom na čelu, svobodnjaki in pripadniki ljudske stranke. Predsednik združenja, Hermann Kandussi, je tam celo branil »Waffen – SS« in zasmehoval sodišče vojnih zločincev v Nürnbergu.«

Nadalje v tiskovni izjavi pišejo: »V zvezi z neprijetnimi, lahko rečemo škandaloznimi dogajanji okoli imenovanja Tauschitza, se je Narodni svet tudi pisno obrnil na predsednika deželnega zbora Reinharda Rohra in zahteval odstranitev table Ulrichsberggemeinschaft na mestu Koroške enotnosti (»Stätte der Kärntner Einheit«). Ta spomenik razdvaja in ne povezuje. Sigurno pa Ulrichsbergemeinschaft tam ne sme imeti svojega mesta (tudi Zveza koroških Windischarjev ne, etc., ampak to je zgodba za drugič).«