Otroci so se lotili tudi pliberške apoteke. so otroci imeli na uri.

29. in 30. januarja je Ljudska šola Pliberk na odru pliberškega Grenzlandheima uprizorila otroško pustno prireditev, dvorana je bila dvakrat napolnjena do zadnjega mesta. Ravnateljica Mateja Mesner (56) je zelo vesela uspelega projekta, šola vsako leto izpelje en večji odrski dogodek: »Vsaka štiri leta je to pustna prireditev, naš cilj je, da vsak šolar enkrat v letu stopi na oder, vsaj enkrat v življenju pa naj nastopi tudi tam, kjer se odvija pustni kabaret Kulturinitative Bleiburg/Pliberk.« Na letošnji pustni prireditvi LŠ Pliberk je sodelovalo 120 otrok, vsi so zapeli tudi v šolskem zboru, ki ga vodi Traudi Katz-Lipusch. Na premiero so se skupaj s 16 učiteljicami in učitelji pripravljali že od lani decembra. V predstavi so med drugim tematizirali pomanjkanje pedagoškega osebja, zaradi česar bodo morali zdajšnji učitelji delati še kot dedki in babice.

S pomočjo vseh učiteljev, staršev in starih staršev ter številnih pomočnikov so predstavili zelo pester kabaret. V sprednji vrsti druga z desne je ravnateljica šole Mateja Mesner.

»Zelo pomembno nam je, da otroci stojijo na odru, saj s tem postajajo tudi bolj samozavestni v govorjenju in nastopanju,« ugotavlja Mesner. Odigrani skeči so bili v slovenščini, nemščini, deloma tudi dvojezični. Mesner: »Gledamo na to, da tudi na odru oba deželna jezika uporabljamo v enaki meri, da ne prevladuje en jezik.« Pri režiji sta otroke spremljala Lojz in Mateja Kerbitz, znana gledališčnika iz Vogrč.