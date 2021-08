Albert Einstein je bil genij, o tem ni dvoma. Vedel je, da je učenje ustvarjalnosti za otroke ključnega pomena, kakor je to tudi šolsko učenje. Če želimo, da bi se domišljija razvijala, jo moramo redno spodbujati. Domišljija deluje tako kot mišice. Potrebuje redno vadbo in reden trening. Z domišljijo se rojevajo nove ideje, kreativno se rešujejo problemi, razvija se ustvarjalno mišljenje. Vse to so spretnosti, ki so pomembne za šolski uspeh in uspeh v poklicu. So pa tudi pomoč za razvoj naklonjenosti do vseživljenjskega učenja. Kreativnost je torej pomembna za razvoj nas vseh, neglede na starost ali družbeni položaj. In lepo je, da se kreativnost ne porabi. Obratno! Čim večkrat jo uporabljamo, tem več je imamo.

V Selah je kulturno društvo KPD Planina v drugem počitniškem tednu priredilo že tradicionalna in zelo priljubljena kreativna dneva. Lepo število otrok se je odzvalo povabilu in selski farni dom je po koronski pavzi zopet zaživel in na novo zadihal. Prostore v domu in tudi izven njega so napolnili otroški smeh, veselo vzdušje in dobra volja. Dišalo je po akrilnih barvah in okusnih jedeh, ki so jih otroci s pomočjo strokovnih in pridnih rok sami pripravili, zveneli so bobni, plesni ritmi in glasilke navdušenih in nasmejanih otrok. Zelo priljubljen prostor pod Mažejevo lipo poleg farnega doma je postal kraj druženja, ustvarjanja in tudi počitka. Iz leta v leto otroci v hipu začutijo, da ni lepšega občutka kot lovljenje ali pa tudi ležanje v sočni in skrbno pokošeni travi v senci mogočnih vej in ob poslušanju čarobnega šelestenja slikovitih listov lipe. Prav tja radi s svojimi skupinami zahajajo tudi mentorji raznih delavnic.

Letošnja kreativna dneva so napolnili plesna delavnica, glasbena delavnica s petjem in igranjem predvsem ritmičnih glasbil, likovna delavnica z opazovanjem in risanjem selske pokrajine in tamkajšnjih poslopij in stavb, delavnica izdelave mila s sivko in delavnica oblikovanja pisanih mozaikov ter vsakoletna in zelo priljubljena delavnica kuhanja, ki spremeni mlade umetnike tudi v pozorne poznavalce hrane in prave kuharske mojstre. Ker je letos zaradi pandemije prej ko slej vse nekoliko drugače, običajne zaključne prireditve v selski dvorani ni bilo. Umetnine otrok so bile razstavljene na prostem pod že omenjeno Mažejevo lipo, otroci pa so prav tam tudi zaplesali in predstavili v delavnicah naučene plese. Navzoči so si v dvorani lahko ogledali tudi projekcijo slik, ki so nastale v teh dveh s smehom in veseljem napolnjenih dneh. Omenjeni izbor slik in tudi številne druge prispevke si lahko ogledate na You-Tube kanalu KPD Planina Sele. Vabljeni na ogled!

Počitniška dneva vsako leto oblikuje raznolik izbor mentorjev, seveda pa ne bi šlo brez številnih navdušenih društvenikov in prostovoljcev, ki iz leta v leto s prisrčnostjo in veseljem spremljajo otroke in omogočajo uspešen in brezhiben potek te počitniške ponudbe društva KPD Planina Sele. Prav njim velja iskrena zahvala! V njih, kot tudi v patru Jožetu Andolšku, ki je daroval zaključno sveto mašo, se zrcali lastnost kreativnosti, ki jo lahko primerjamo z ljubeznijo. Več je daš, več je imaš … in v večini primerov iz tega nastane nekaj novega in čudovito lepega!