SAK je dal trenerju Wolfgangu Eberhardu 2019 na pot nekaj minimalnih ciljev. Zaradi varčevanja je bil cilj mesto med tri in pet ter vgraditev mladih. Cilj je bil tudi obstoj mlade amaterske ekipe v 1. razredu. Vse to je SAK uspelo, čeprav je predvsem ekipa v koroški ligi imela vso sezono permanentno med 3 in 6 po-škodovanih igralcev.

Za amaterje SAK (trener Benno Germadnig) je postalo ob koncu še tesno, morali so v kvalifikacijo z Mühldorfom. SAK je taktiziral in si pomagal s tremi igralci članske ekipe, kar je tudi uspelo. 3:2 doma in 3:3 na tujem je zadostovalo, s tem ostane mlada ekipa (vsi pod 23 let + 4 starejši) v 1. razredu.

Načrtovanje za novo sezono že poteka. Kader pa bo nekoliko spremenjen.

Odšli bodo Zoran Vukovič (ASK), Stephan Bürgler (A. Borovlje) in Alessandro Oraže (klub še odprt)

Nov v prvi ekipi je Sebastian Visotschnig (17 let/SAK AM) ter dva igralca, ki jih bo SAK izbral. V ta namen bo SAK 25. junija povabil 10 igralcev na poskusni trening v Welzenegg.

Ostanejo na vsak način trener Wolfgang Eberhard ter vsi izkušeni igralci, kot so to Lausegger, Riedl, Aleksič ter tudi legionarja Krcič in Jurinič.

Mladina bo dobila pri amaterjih možnost, da se postopoma vklju-či v prvo ekipo, nekaj 17-letnih je že v »naskoku« za I. ekipo.