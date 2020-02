Pet novih pri SAK. Občni zbor je potrdil vodstvo SAK za dve leti.

Josip Fuček (34) je bil željeni napadalec SAK in ga je SAK tudi oktobra in novembra spremljali na tekmah NK Jaruna Zagreb. Levi napadalec je pričel nogometno pot pri NK Zagreb, igral mdr. v Srbiji, na Norveškem, v Romuniji, na Štajerskem pri Hartbergu in Kapfenbergu, ter rešil Mettersdorf s svojimi goli pred izpadom.

Fuček trenira že 14 dni pri SAK in je navdušil s svojo hitrostjo in nepreračunljivim strelom z levo nogo trenerja in celotno ekipo. Na vsak način se zdaj lahko pripravijo nasprotniki na nov veter v napadu SAK. To je bil peti novi igralec v zimskem prestopnem roku. Pred njim so prišli Emir Velič (branilec 20 let / NK Mladost Kakanj / BiH), Nejc Strajnar (branilec 22 let /ND Ilirija Ljubljana), Alen Muharemovič (sredina, 28 let / SV Ruden) in Ernest Grvala (napadalec, 23 let /Triglav Kranj). S temi petimi novimi je SAK prepričan, da bo uspel preobrat in obstoj v ligi.

SAK je oddal dva vratarja (Kodič, Austria; Zitterer, ASV). Žan Palčič je šel nazaj v Ljubljano, Amer Krcič h konkurentu KAC. Amaterji SAK so oddali tri legionarje, Ivanoviča (SLO), Sahinoviča (SLO), Tadiča (Gallizien) in Čeglaja. Iz Mežice je na novo prišel Valentin Štaleker (20 let)

Vodstvo SAK potrjeno za naslednji dve leti

Na občnem zboru je SAK potrdil doslejšnje vodstvo, ki bo klub vodilo tudi naslednji dve leti. Cilj je letos obstoj v ligi, sanacija športnega parka Welzenegg, dogradnja klubske dvorane ter razvoj naraščaja. SAK ima v letu 2020 skupno 5 igrišč, 16 ekip in 250 nogometašev.

Občni zbor je pozdravil tudi ustanovni predsednik Zdravko Inzko in ugotovil, da je lahko celotna narodna skupnost ponosna na svoj SAK.

Odbor SAK

predsednik: Marko Wieser

podpredsednika: Mirko Isopp, Gusti Zablatnik

gen. sekretar: Silvo Kumer

blagajnik: Milan Blažej

odborniki: Stefan Wieser (vodja naraščaja), Igor Ogris, Marko Kulmesch

preglednika računov: Jurij Perč, Vinko Wieser

kuratorij: Ivan Ramšak, Marjan Sturm, Lojze Dolinar, Stanko Gregorič, Stefan Lesjak, Paco Wrolich, Marjan Velik, Ben-jamin Smrtnik, Lukas Kordesch

CELOVŠKI POKAL

SAK – Golovica 3:1 (1:0)

Strelca: Aleksič 2, Štrajnar

TERMINI SAK

sobota, 8. februar, 10.45

SAK Posojilnica -Austria AM Welzenegg