Celovec V nedeljo, 22. septembra (17.00, dvorana Šentpeter, Celovec), bo članska ekipa KOŠ odigrala prvo tekmo sezone v drugi zvezni ligi proti Mattersburgu. V ekipi je prišlo do nekaj sprememb. Nov je tudi trener članov.

Z novim trenerjem bo članska ekipa KOŠ Celovec začela novo sezono v drugi zvezni ligi. Taktirko je prevzel 50-letni Igor Pučko iz Celja. Seveda je tudi v ekipi prišlo do nekaj sprememb. Odšli so Jaka Štemberger, Jan Razdevšek in Valentin Pasterk. Po štirih letih bo v majici KOŠ spet igral Aleš Primc. Ekipo pa bodo okrepili tudi Tim Huber, Tiso Cvetkovič in Rijad Đigal. Iz naraščaja pa sta se članom priključila Timon Ogris in Veljko Dena. Podrobne informacije lahko razberete na spletni strani košarkaškega kluba www.kosbasket.at. Pri KOŠ se že veselijo prvega nastopa članske ekipe v novi sezoni in vabijo vse ljubitelje košarke in navijače kluba na prvo sezonsko tekmo.