Kako so razdeljene vloge?

RZ Pellets WAC je postal 4. v prvi ligi in igra v skupinski fazi Euroleague. SAK pa je letos postal 4. v koroški ligi. Vse drugo kot zmaga WAC bi bil čudež.

Kako velike so možnosti SAK?

Realno gledano, mora WAC zmagati. Toda SAK je v svoji zgodovini v pokalu že presenetil npr. I. ligaša LASK ali Hartberg in oba vrgel s pokala. Pogled na pokal po vsej Evropi pa kaže, da so vedno spet takšna presenečenja možna.

Kaj pravijo kvote v igralnicah?

V igralnicah so aktualne kvote 19,35/9,03/1,09. Kar pomeni, da z vložkom 10 evrov dobiš pri zmagi SAK 190,35 evrov, pri remiju (po 90 minutah) 90,30 evrov in pri zmagi WAC 10,90 evrov. To pomeni, da igralnice 100 % računajo z zmago WAC.

Kaj ostane SAK od pokalne tekme?

SAK dobi celotno vstopnino, 1.000 evrov od ÖFB in izkupiček gastronomije. WAC dobi od ÖFB 1000 evrov in plačan prevoz.

Pri SAK je 2018 gorelo – in mesto Celovec škode kljub zavarovanju do danes ni poravnalo. Kako bo SAK gledalce pogostil?

SAK bo postavil posamezne šotore za pijače in čevapčiče. Tudi če bo vreme lepo, gledalcine bodo »ostali na suhem«. Pomoči od mesta Celovec SAK tudi v tej tekmi ni dobil.

Kje se dobijo vstopnice?

V Celovcu pri Pavlusu, na Posojilnici in v gostilni v Welzeneggu. V Pliberku v gostilni Pazzo. Sicer pa so na voljo pri blagajni pri vhodu v Welzeneggu.

Kje se najbolje parkira?

300 metrov pred Športnim parkom v Welzeneggu (Irnigstrasse) je 800 metrov dolga ulica Krastowitzerstraße (po A1 črpalki – nasproti Lidl/Pischeldorferstr.) v obeh smereh pripravljena na avtomobile. Do igrišča je potem še 300 metrov. Parkira se lahko tudi vzdolž celotne Pischeldorferstraße.