Celovec 26. februarja 2019 se je kar 15 dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije kvalificiralo za finalno tekmo matematične Pangee v soboto, 11. maja 2019. Razveseljivo je tudi dejstvo, da so vsi naši mladi sodelovali kljub sobotnemu terminu. Naša mladina je bila neverjetno uspešna, to pa ob dejstvu, da je že sama kvalifikacija za finale velik uspeh.

Lanskoletni avstrijski podprvak v finalnem krogu Luka Miličiç Eržen, šestošolec realne gimnazije, se je tudi letos uvrstil na odlično 5. mesto v Avstriji, na Koroškem je prvak 10. šolske stopnje. Prav tako koroški prvak 9. šolske stopnje je Benjamin Pij Fende, petošolec realne gimnazije, v avstrijskem merilu je zasedel izvrstno 9. mesto, drugouvrščeni v tej skupini je njegov sošolec Lin Livrin, ki je tudi v avstrijskem merilu uvrščen tesno za njim na 10. mestu. Koroška prvakinja drugih razredov pa je Alisha Sitter (2.D), v Avstriji je 20.

Za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji.

Alisha Sitter (2.D, 1., 20.), Anastasia Sophie Pulvermacher (2.C, 2., 44.), Luka Lesjak (2.C, 4., 66.), Ajda Hana Kušej (2.D, 5., 67.), Sara-Maria Kropfitsch (3.C, 2., 56.), Paul Čertov (3.C, 3., 57.), Jonas Prutej (4.C, 2., 69.), Benjamin Pij Fende (5.B, 1., 9.), Lin Livrin (5.B, 2., 10.), Lara Čertov (5.A, 3., 18.), Marlene Urbas (5.A, 4., 22), Johanna Brunner (5.A, 5., 31.), Luka Dovžan Kukiçć (5.B, 6., 43.), Felix Perkonig (5.A, 7., 45.), Luka Miličiç Eržen (6.B, 1., 5.).