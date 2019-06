Velikovec Petindvajsetič bo letos Biro za slovensko narodno skupnost dežele Koroške usmeril žaromete na kulturno delovanje in ustvarjanje slovenskih ljudi v deželi. Skozi leta je prireditveni niz Kulturnega tedna zaobjel že pretežen del večjih koroških krajev in Velikovec je zdaj že drugič gostitelj Kulturnega tedna. V kontekstu z bližajočim se letom 2020 je Biro zadnja leta ciljno izbiral na robovih dvojezičnega ozemlja ­– predlanskim so bile to Borovlje in lani Suha, letos pa so se čisto zavestno odločili za Velikovec, da bodo tam na predvečer te obletnice izvedli jubilejni 25. Kulturni teden. Prihodnje leto – v pomenljivem letu 2020 – pa bodo koncept povsem spremenili in želijo skozi vse leto praznovati Kulturne dneve koroških Slovencev, pripovedujeta Mirjam Polzer-Srienz in Martin Kuchling.

Občina gostiteljica je letos mesto Velikovec, tokrat z njo še Prosvetno društvo Lipa, ki je bilo ustanovljeno pred več ko sto leti in so ga spet obnovili leta 1974, stalni soprirediteljici pa sta skozi vsa leta tudi obe osrednji kulturni organizaciji koroških Slovencev Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza.

Zanosen spored se obeta obiskovalcu v Velikovcu, kjer bo v ponedeljek, 24. junija, ob 19.30 uri v Neue Burg slavnostno odprtje 25. Kulturnega tedna. Sledil mu bo koncert, prireditelje, izvajalce in goste bo pozdravil župan mesta Velikovec Valentin Blaschitz, pozdravne besede bosta spregovorila tudi predsednik PD Lipa Martin Kuchling, za Krščansko kulturno zvezo pa Zalka Kuchling. Za njima bodo prisluhnili slavnostnemu nagovoru koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja. Koncertni del bodo oblikovale glasbene skupine: Vokalna skupina Lipa, Otroška in mladinska skupina Lipov cvet, Mladinski zbor »ICS Zmaj«, Okrajni mladinski zbor Velikovec, Slovenska glasbena šola dežele Koroške, Mešani zbor Velikovec in Godba mesta Velikovec, spored pa bosta povezovala Danica Thaler-Urschitz in Hans Mosser. Prijave so zaželene po telefonu: +43 (0) 50 536 10152, ali po elektronski pošti [email protected]

Dan navrh, v torek, 25. junija, bodo s pričetkom ob 19. uri priredili v Galeriji Magnet literarni večer z odprtjem razstave umetniških del slikarja in arhitekta Karla Vouka. Iz svojih leposlovnih del pa bosta brala avtorja Felix Kucher in Martin Kuchling, moderator literarno-umetniškega dogodka bo Raimund Grilc, glasbeno pa bo večer polepšal duo Klara Kuchling na harfi in Johanna Stornig s prečno flavto.

V četrtek, 27. junija, bo s pričetkom ob 19.30 v kulturni dvorani PD Lipa na sporedu predavanje z naslovom »Ledinska in hišna imena kot kulturna dediščina neke regije« (www.unesco.at).

Dan zatem, v petek, 28. junija, pa bodo ljubitelji rocka v velikovškem Stepu imeli priložnost prisluhniti koncertu znamenite rockerske skupine Bališ.

V soboto bo ob 10. uri izpred župnijske cerkve Šentrupert Zdravko Haderlap popeljal udeležence na kulturno-zgodovinski pohod po Velikovcu z naslovom POMNI(K) x KULTURA. Zaradi omejenega števila udeležencev so zaželene prijave do 26. junija po telefonu +43 (0) 50 536 10152 ali po elektronski pošti na [email protected]

V nedeljo, 30. junija, bo ob 10. uri v mestni župnijski cerkvi v Velikovcu na sporedu dvojezično ekumensko bogoslužje, ki ga bosta vodila evangeličanski župnik Igor Vukan in dekan Zoltán Papp. Zatem bosta sledila orgelski koncert z Veroniko Karner in agapa.

25. Kulturni teden koroških Slovencev v Velikovcu bo dopolnila tudi še peščica spremljevalnih prireditev.

Tako bodo 22. junija, z naslovom »Pokal narodnih skupnosti« ob 15. uri v velikov-ški areni Lilienberg izvedli pripravljalni turnir na »Europeado 2020« – Evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin (www.europeada.eu),

25. junija pa delavnico »Zbiranje ledinskih in hišnih imen« v gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu, ki jo bosta vodila Martina Piko-Rustia in Vinko Wieser,

v sredo, 26. junija, pa bodo za kratek čas in dobro počutje v Centru za starejše občane ob 14. uri poskrbeli s prireditvijo »Jezik in staranje: pogovor, petje, pripovedovanje«. Popoldanske sproščene urice bo moderiral Jokej Logar, za očarljiv in uglašen glasbeni okvir pa bodo poskrbela Dekleta Smrtnik.

Obiskovalcem 25. Kulturnega tedna se v Velikovcu obeta torej veliko poslastic.