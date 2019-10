45 udeležencev iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovenije in Srbije se je v petek, 4. oktobra, in soboto, 5. oktobra, družilo na osmem srečanju M.A.J. na tromeji.

Inkubator mladih proaktivnih zamejskih Slovencev z vse večjo udeležbo dokazuje kako pomembno je povezovanje mladih v regiji. Organizatorji prireditve so za rdečo nit srečanja izbrali vsebine na temo »Moč kreativnega razmišljanja« in s tem mlade spodbudili k razmišljanju o načinih povezovanja v regiji, o rušenju stereotipov in o tem, kako sestaviti in predstaviti dobro zgodbo.

»Namen srečanj je v prvi vrsti povezovanje mladih v regiji. Njihova energija in vizija o regiji je nalezljivo optimistična in daje večdimenzionalne vpoglede in vidike,« je vsebino srečanja strnila udeleženka Ema Pregelj.

Pri projektu M.A.J. mladi odkrivajo tudi skrite kotičke v zamejstvu. Tokrat se je srečanje pričelo v Ziljski dolini in zaključilo v Trbižu v Kanalski dolini. V vseh teh predelih je slovenstvo zelo aktivno, predvsem po zaslugi soorganizatorjev prireditve.

Mladi so na delavnici s Tadejo Bučar za ogrevanje postavili živi zemljevid regije, nato pa preko različnih metod delili svoja stališča, kako vidijo projekt M.A.J., kako je ime in kakšno glasbo posluša mladi zamejski Slovenec – in se poenotili, da besede prijatelji, zdrava družina in potovati povezujejo dogodek M.A.J.

Voditeljica delavnice Tadeja Bučar: »Trdno verjamem, da je mladim potrebno dati prostor, podporo in zaupanje, pa lahko premikajo meje. To je pri mladih zamejskih Slovencih nekaj, česar se tisti, ki nam je samoumevno, da slovenski jezik uporabljamo vsak dan, vedno in povsod, sploh ne zavedamo. Mladi udeleženci delavnice so meje podrli že takoj na začetku, ko smo se ogrevali z vajo gradnje zemljevida držav, iz katerih udeleženci prihajajo. Namesto držav so se mladi opredelili, da prihajajo iz Benečije, Koroške, Trsta … To je bil zagotovo trenutek, ki mi še danes odmeva kot dokaz moči misli in neskončnega duha.«

Po delavnici v Ziljski dolini je sledil ogled Nordijskega centra v Planici in tekmovanje v kuhanju v kotlu in tako tudi spoznavanje gurmanske značilnosti regije.

Sobotni program je potekal v Trbižu. Mladi so spoznali Kanalsko dolino in Benečijo, nato pa z Andrejem Pompetom ustvarjali zgodbe v delavnici za ustvarjenje prepričljivih in uporabnih zgodb. Partnerji projekta so Slovenska gospodarska zveza, Slovensko deželno gospodarsko združenje, PORABJE, EU KORAK in PLANIKA. Projekt podpira Urad Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Zaključna prireditev M.A.J. 2019 bo 22. novembra 2019 v Ljubljani v Cankarjevem domu. Vabilo s programom bo objavljeno na spletni strani Slovenske gospodarske zveze (www.sgz.at).