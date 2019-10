Sele Mladinska gledališka skupina KDP Sele nadaljuje bogato in dolgoletno odrsko zgodovino pod Košuto. Letos z detektivsko komedijo.

Najprej so iskali izgubljenega psa, na koncu pa našli črn dežnik in skrivnost. Detektivska komedija Črna marela, ki jo je mladinska gledališka skupina Katoliškega prosvetnega društva Planina Sele minulo soboto premierno zaigrala v selskem farnem domu je bila polna zapletov, prepletov, zmed in preobratov.

Predstava temelji na motivih knjige poljskega mladinskega pisatelja Adama Buhdaja z naslovom Pozor, črna marela (izvirnik iz leta 1974, slovenski prevod je izšel leta 1983). Otroci z dečkom Tomažem na čelu se gredo detektive in najprej iščejo kužka, ki ga pogreša gospa Šrotova. A kaj kmalu se pozornost preusmeri v skrivnostno črno marelo. Pojavita se pesnica Anatolija in gospod Beli klobuk z izrazitim ameriškim naglasom, ki pa sta v resnici vse kaj drugega kakor zaupanja vredna umetnica in džentelmen. V črnem dežniku je namreč skrit načrt, na njem pa navodila za nekaj, zaradi česar mora na koncu ukrepati še policist. Le prvotno vprašanje vendarle ni bilo pojasnjeno – kje je ostal izgubljeni kužek?

Selska – in tudi obirska – mladina (Luka Olip, Lia in Maya Bar-Meir, Irina in Samira Cuderman, Simon Užnik, Debora in Boris Stern, Nataša Užnik in Samuel Dovjak) se je predstave lotila v gledališki šoli pri Alenki Hain, ki pa je zaradi preobremenjenosti z drugimi projekti režijo potem oddala v varne roke Gašperja Stojca. Svoje odrske veščine so izpilili na gledališki delavnici Krščanske kulturne zveze v Ankaranu in tako pred domačo publiko stopili dobro pripravljeni. Znali so z igro in tudi hitrimi premiki zapolniti oder, jezik je bil primeren in razumljiv (razen v nekaterih zelo naglo zdrdranih pasažah) in znali so nasmejati gledalce. Ti so se jim na koncu zahvalili in oddolžili z zares dolgim aplavzom.