Pliberk Kmečki ples je tudi po 30 letih še vedno eden najbolj priljubljenih plesov južno od Drave.

Prvega je Stefan Domej priredil leta 1990 v Vogrčah, kjer so kmetje plesali nekaj let vsak januar, nato v Globasnici pri Šoštarju, dokler se ni po gradnji Kulturnega doma 1993 preselil v Pliberk, kjer vsako leto napolni dvorano do zadnjega sedeža.

Tudi jubilejni ples je bil spet razprodan, že ob 20. uri so bile mize in klopi polne tako kot vedno. Kmetje so pač točni! Ples je letos pevsko olepšala Vokalna skupina Lipa iz Velikovca s predsednikom Martinom Kuchlingom, ansambel Veseli Begunjčani pa je z Avsenikovimi melodijami zabaval in z znanimi, deloma že ponarodelimi melodijami skrbel za prijetno domače ozračje. Humorista »Pohorska asa« in ob polnoči »Plesna šola Kunauer« sta zaokrožila ples.

Višek pa je kot vedno bil velik kmečki srečolov, letos s skoraj 700 kmečkimi nagradami, klobasami, salamo, »špehom«, domačim kruhom in velikimi kmečkimi košarami.

Uspelega plesa so se veselili zbornični svetniki SJK Stefan Domej, F. J. Smrtnik, Maria Mader Tschertou in Marjan Čik, župana Stefan in Gerhard Visotschnig, podžupani Vladimir Smrtnik, Wolfgang Stefitz, Gabriel Hribar, Anton Brezovnik in Daniel Wriesnig, m. sv. Marko Trampusch, Bernarda Fink-Inzko in predsednik NSKS Zdravko Inzko, predsednik SGZ Benjamin Wakounig, direktor kmetijske zbornica Hanzi Mikl, Doris-Grit Schwarz, šef kmetov SPÖ Franz Matschek, dekan Ivan Olip in predsednik Kluba prijateljev lova Janez Kaiser.

Novi gostilničar v »Domu« Janez Žižek pa je obiskovalce prepričal z res izvrstno kulinariko.