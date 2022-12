V k & k centru Šentjanž je v četrtek, 1. decembra, pod naslovom »Težki čas, ne vrni se« SPD Šentjanž organiziralo večer spomina na pregon s pričami časa. Težki čas smo podoživeli z njihovimi pričevanji, pa tudi z zapiski pokojnega Florijana Lapuscha.

Večer spominov na pregon slovenskih družin iz nekdanje občine Svetna vas je potekal v zgornji, lepo polni dvorani k & k centra, kjer so nam najprej Nadja Keuschnig (klavir) ter Miro (kitara) in Jani (prečna flavta) Müller, mlajši člani Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž, zaigrali »Nmau čez izaro«. Iz občine Svetna vas so nacisti 15. aprila 1942 v Nemčijo izgnali Wieserjevo (p. d. Pavrovo), Lapuschevo (p. d. Ahacljevo) in Gabrielovo družino (p. d. Gašperjevo). Uvodoma je Štefan Pinter ob sliki pregnancev, nastali v taborišču, prebral imena 17 pregnank in pregnancev iz treh družin iz Podsinje vasi, v kateri so pred anšlusom občani dvakrat izvolili slovenskega župana Matevža Krasnika.

Jani Müller, Nadja Keuschnig in Miro Müller so vodili pogovore s pričami časa in poskrbeli za glasbeni vložek.

Vera Wutti-Incko je brala iz knjige spominov »Bližina preteklosti, korenine prihodnosti« svojega deda Florijana Lapuscha, med vojno pregnanega kulturnega delavca in organizatorja bančnega zadružništva v občini. Poleg tega so bili predvajani odlomki leta 1988 posnetih spominov Rezi Inzko in Cile Gabriel na pregon, življenje v izgnanstvu in na vrnitev na Koroško. Tako smo slišali, da je pregnanim otrokom v taborišču Frauenaurach lagerfirer povedal, da so mladi predvideni za nadaljno naselitev v Belorusiji, stari in dela nezmožni pa da bodo »skuhani za milo«. Poleg lagerfirerja so se priče časa najbolj živo spominjale skrivnega učenja slovenščine med poukom nemškega jezika v taborišču pod vodstvom semeniščnika, gimnazijskega maturanta Hanzija Dragašnika, pa tudi sramotnega obnašanja nekaterih domačinov pred pregonom in ob vrnitvi na izropano domačijo.

Rezi Inzko

Cili Gabriel je, tako kot njen sin Hanzi, na žalost že pokojna, medtem ko je Rezi Inzko v pogovoru z mladimi društveniki z dvorano tudi v živo delila svoje spomine na čas v nemških delovnih taboriščih. Poleg Rezi Inzko so se večera »Težki čas, ne vrni se« udeležile pregnanke Nada Regitschnig, Cili Partl, Mici Stingler, Marija Malle in Ana Schwarz, pa tudi Franc Hribernik in pregnanec Jozi Baumgartner, katerega družina je bila deportirana iz Šentjakoba. Izmed še živečih pregnank iz občine Podsinja vas je na spominskem večeru manjkala edinole Tini Incko, rojena Lapusch. Pobudo za večer s pričami časa je dala mladina iz Šentjanža: Nadja Keuschnig, Miro in Jani Müller so tudi vodili pogovore s pričami časa.