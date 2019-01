Pred kratko pavzo do sredine januarja (mdr. potekajo začetek januarja kvalifikacijske tekme avstrijske moške in ženske reprezentance za evropsko prvenstvo) Dobljane še čaka koroški derbi v zvezni odbojkarski ligi proti celovški ekipi VBK Wörther-See-Löwen, ki bo v četrtek, 20. decembra, ob 19. uri v pliberški JUFA arena.

V evropskem pokalu Dobljanom ni uspelo napredovati v naslednji krog. Dobljani so po izpadu iz lige prvakov nadaljevali v šestnajstini finala evropskega pokala in tam igrali proti ekipi Dukla Liberec. V Liberecu so popolnoma zaspali prvi niz, nato dobili drugega. Navsezadnje so podlegli z 1:3 v nizih. Tudi doma so Dobljani podlegli 1:3 v nizih. Proti mladi ekipi Dobljanov so se Čehi izkazali bolj izkušeni. V vrstah češke ekipe je odločilno vlogo odigral Jan Štokr, odbojkar svetovnega formata, ki je z italijansko ekipo iz Trenta slavil velike uspehe in mdr. postal svetovni klubski prvak in s Trentom dobil ligo prvakov. V vrstah Čehov pa je igral tudi nekdanji igralec Dobljanov, Slovenec Andrej Grut.

V ligi MEVZA so Dobljani po šestih tekmah drugi na lestvici za slovenskim prvakom ACH Volley Ljubljana. Dobljani so dobili štiri tekme in bi bili trenutno kvalificirani za final four MEVZE. Preostale štiri tekme v ligi so na sporedu januarja in februarja. Zadnjo tekmo proti Waldviertlu so Dobljani dobili s 3:0 v nizih (25:21, 25:13, 25:19). V predzadnji tekmi pa so varovanci trenerja Hafnerja podlegli 0:3 v nizih Kamniku, ki je s tekmo manj tretji na lestvici MEVZE.

V avstrijski zvezni ligi so Dobljani še naprej neporaženi, dobili so vseh enajst tekem v letošnji sezoni. Tekma 18. decembra proti Amstettnu je potekala po redakcijskem zaključku. Amstetten pa je edina ekipa, ki je Dobljanom letos v zvezni ligi odvzela eno točko, ko je ekipa iz Spodnje Avstrije podlega 2:3 v nizih. Osnovni del prvenstva letos traja do 13. marca. Dobljane v novem letu še čaka enajst tekem. Ker v zvezni ligi igra samo sedem ekip, mora vsaka ekipa igrati kar štirikrat proti vsaki. Kot kaže, pa bodo Dobljani tudi letos dobili osnovni del prvenstva.