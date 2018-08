Štefan Ferm (46), ki je doraščal v Šentjakobu v Rožu, se je iz knjigovezca preusmeril v lokostrelstvo (razred dolgi lok). Julija 2018 se je povzpel na uradni vrh koroških lokostrelcev.

Breška vas/ Šentvid ob Glini Štefan Ferm, sin vse prerano umrlega Šentjakobčana ter šolskega ravnatelja v Šentlenartu pri Sedmih studencih in odličnega šahista Ivka Ferma (1943-2001), je bil vrsto let sodelavec Mohorjeve tiskarne. Rad in uspešno se že vrsto let ukvarja tudi s slikarstvom in je na več razstavah že dokazal, da ima posrečeno umetniško žilico. Njegov slikarski učitelj je bil med drugim Robert Schöffmann, ki je prihajal iz Ledinc ob Baškem jezeru in se, enako kot njegov oče, leta 2001 vse prezgodaj za vedno poslovil od svojih najdražjih. Leta 1996 je Štefan Ferm na enem svojih obiskov pri slikarskem kolegu Schöffmannu videl, da se ta ukvarja tudi z lokostrelstvom. Izposodil si je njegov lok, ker ga je zanimalo, kako se tudi sam znajde s puščico v roki. »Že od prve sekunde sem bil fasciniran,« poudarja v pogovoru z Novicami.

Naslednji cilj: avstrijski prvak

Medtem je kot član lokostrelskega kluba KBSV Poreče sodeloval na več kot 1.200 turnirjih na Koroškem, kjer je trenutno registriranih več kot 1.500 lokostrelcev, ter v ostalih avstrijskih zveznih deželah, Sloveniji in Nemčiji. Tekmuje v razredu dolgi lok-tradicionalno, kar pomeni, brez pripomočkov, npr. vizirja. Na vseh tekmovanjih je bilo njegovo najslabše mesto peto, v glavnem pa je med prvimi tremi. Na tekmovanju 21. julija letos ob Breškem jezeru, kjer obstaja prav tako lokostrelski klub, pa se je sploh povzpel na uradni vrh koroških lokostrecev, in to, »čeprav imam«, poudarja novopečeni koroški prvak, »šele pol leta licenco, ki je pogoj za udeležbo na uradnih tekmovanjih.« Na vprašanje, kako si svoje uspehe razlaga, odgovarja Ferm: »Pri lokostrelstvu je poleg trenirane tehnike pomembno, da ostaneš miren in si samozavesten.« Zdaj se koncentrira na svetovno prvenstvo, ki bo 2. septembra letos v Možberku. Najavilo se je 650 tekmovalcev s skoraj celega sveta. Štefan Ferm: »Upam, da se bom lahko kvalificiral vsaj za finale. Konkurenca je velika. Sicer pa je moj naslednji cilj, da bom v doglednem času postal avstrijski prvak.«