Šest ekip bo vigredi igralo za koroški naslov – SAK je zraven

Ekipi iz Pliberka in Šmihela pa premišljujeta, kako bi se rešili izpada.

Koroška liga gre v zimo in je čas za bilanco po prvih 16 tekmah.

1 Ali je SAK s 5. mestom zadovoljen, ali je pričakoval več?

Cilj SAK je bil letos mesto med prvimi šestimi, ker je poleti od-šlo pet igralcev in je prišlo veliko mladih. 5. mesto pa nekoliko vara, ker je SAK komaj 3 točke za prvim in so čisto vse opcije vigredi še odprte. Tudi naslov prvaka.

2 Koliko mladih je trener Eberhard vgradil v člansko ekipo?

Mladi igralci so pod Eberhardom po vrsti debitirali. Marjan Koletnik (20) ima že fiksno mesto, njegov brat Zdravko (22) šteje že med rutinjeje. Zelo razvil se je Selan Sandro Oraže (20), najmlajša debitanta pa sta bila Milan Steiner (16) in Sebastian Visotschnig (16). Škoda, da se je 20-letni Jon Benkovič že zgodaj poškodoval, pravtako izpadel je Maksi Kumer (22).

3 Branilec Patrick Lausegger je s 6 goli najboljši strelec SAK. Kaj so to poletje delali napadalci SAK?

Patrick Lausegger je jeseni spet dokazal, da je trenutno najboljši igralec SAK in to celo v napadu. SAK je poleti znižal število kadra na komaj 15 igralcev. Ko se je poškodoval goleador Stephan Bürgler in izpadel za 14 tekem, je to bila mala katastrofa. Z njim bi bil SAK verjetno brez večjih te-žav na prvem mestu.

4 Zakaj sta ekipi iz Šmihela in Pliberka tako daleč zadaj?

V Šmihelu so od vsega začekta vedeli, da bo težko. Kljub temu niso bogve kaj investirali in šli z ekipo iz podlige v prvenstvo in dobili serviran račun – zadnje mesto. Tudi cilja, ostati pred Pliberkom, niso dosegli. Veliko bolj preseneča 14. mesto Pliberka, ki ima veliko več potenciala. Vodstvo kluba bo vse podvzelo za obstoj v ligi.

Koroška liga

1. ATSV Wolfsberg 16 10 3 3 33:16 33

2. Treibach 16 10 2 4 55:26 32

3. ATUS Borovlje 16 8 7 1 35:25 31

4. Kotmara vas 16 9 3 4 34:14 30

5. SAK Posojilnica 16 9 3 4 27:20 30

6. KAC 16 8 3 5 26:19 27

7. SK Maria Saal 16 8 1 7 34:28 25

8. SV Spittal 16 6 5 5 22:19 23

9. Gmünd 16 5 7 4 14:20 22

10. SV Feldkirchen 16 5 5 6 26:25 20

11. Šentjakob 16 6 1 9 26:36 19

12. Matrei 16 5 2 9 28:33 17

13. Lind 16 4 1 11 21:41 13

14. SVG Bleiburg 16 2 6 8 17:34 12

15. Wölfnitz 16 2 5 9 17:34 11

16. ASKÖ St. Michael 16 3 2 11 18:34 11

SAK Posojilnica – Matrei 2:1 (2:1)

SAK: Kondič, Sadnek, Lausegger, Oraže, Krcič, Riedl, Aleksič, Jurinič (90. Klepič), Vukovič, Čamber (82. M. Koletnik)), Bürgler (89. Steiner)

1:0 Bürgler (10), 1:1 Kleinlercher (18.), 2:1 Jurinič (41)

Po 14 tekmaje je spet igral Stephan Bürgler in dal prvi gol ter pripravil zmagoviti gol.