V mladih letih bil aktiven kot nogometaš pri SAK. Nato je menjal v tekaško panogo, kjer je dosegel na Dunaju v maratonu osebeni rekord 2:35:12 in je sodil med najboljše Avstrijce. Med študijem se je usmeril na športno svetovanje – med drugim na kolesarje, tekače, triatlete in tudi nogometne ekipe ter košarko. Že med študijem je imel cilj trenirati ljubiteljske športnike, torej športnike, ki tekmujejo samo za razvedrilo in zdravje in si izboljšujejo življenjsko kvaliteto, da hujšajo ali spremenijo stil življenja. V Šentprimožu je pregradil bivšo Posojilnico, kjer ima svojo prakso. Za vsakogar – za športnike in za tiste, ki hočejo usmeriti svoje življenje v zdravo smer. Začasno ima tudi prakso v Wolfsbergu, skupno z ortopedom in »kirurgom« Christophom Leitnerjem, s katerim nudita tudi ergometrijo vključno s pregledom in EKG.

Vedno več fitnescentrov je na trgu, vedno je več osebnih trenerjev. Tekaška tekmovanja imajo konjunkturo. Ampak ravno toliko ljudi se počuti najbolje doma na divanu. Kdo ima prav?

Peter Stern: Vedno več ljudi se giba veliko premalo. Starši otroke vozijo tik do vhoda šole. Tako, da postajamo vedno debelejši, na drugi strani pa nimamo dovolj močnega mišičnega korseta, kar spet privede do velikih zdravstvenih težav in ljudje potem iščejo pomoč pri zdravnikih. Tako je potem logično, da nastane trg za fitnescentre in osebne trenerje, saj ljudje potrebujejo pomoč, samo tablete in injekcije ne pomagajo.

Glavno odgovornost za zdravo življenje mora prevzeti vsak sam. Jaz kot svetovalec ponudim kakovostno in individualno svetovanje. Ampak stranka mora biti tudi pripravljena za spremembe. To filozofijo tudi sam osebno živim in jo skušam posredovati svojim strankam.

Ni dovolj si kupiti letno karto za fitnes-center in zatem biti mnenja – vse je urejeno in vse bo dobro. Treba je delati pravilno in smiselno!

Mnogi ljudje pravijo, da bi se radi udejstvovali športno, vendar nimajo časa?

Stern: Ljudje se morajo vprašati, ali pravilno postavljajo svoje prioritete. Nikoli ne bom imel časa, če si ne bom zastavil realističnih in zame osebno pomembnih ciljev. Če cilji niso pravilno zastavljeni, bom vedno spet našel izgovor. Časa ima vsak dovolj pa tudi, če bo kdaj le nekaj minut. Sem oče petih otrok, sem samostojen podjetnik, aktiven v kulturnem društvu, pa kljub temu vedno spet najdem časa za svoje zdravje in šport. Vsakdo, ki res hoče, bo našel tudi redno čas sam zase.

Če ni manjkajoči čas, kaj je potem vzrok neaktivnosti?

Stern: Mislim, da mora vsak najprej prisluhniti samemu sebi in se iskreno vprašati, kaj si srčno želim, kaj hočem doseči. »Poišči si motive, za katere goriš«. Če je zdravje tvoj cilj, potem boš hitro našel pravilni odgovor.

Zakaj se človek spreminja v teku let, kot otrok je telesno vedno aktiven, kot odrasel pa vedno manj?

Stern: Na to zadržanje precej vpliva socialni sistem. Kot otrok se še srečavam s prijatelji in sem bolj aktiven. Tudi šola in klubi vzpodbujajo šport v mladih letih. Ko pa pride služba in družina, gradnja hiše itd., nam pa za nekaj časa zares zmanjka časa. In zelo hitro se navadimo na to neaktivnost. In ko se utrujeni vrnemo s službe, pa gremo raje na divan ali k hladilniku po večerjo in sladice, nammesto da bi se sprostili s sprehodom v naravi.

Velikokrat reagiramo šele, ko nas začnejo boleti hrbet ali sklepi. Običajna pot je potem najprej k zdravniku in morda tudi kak medikament. Šele proti koncu pa začnemo z gibanjem.

Opazujemo pa tudi trend, da ljudje s starostjo ugotovijo, da so nekaj zamudili in se začnejo ubadati s športom. Ali to ni nevarno?

Stern: Mislim, da ljudje premalo mislijo na zdravje, dokler so zdravi. Do preobrata pride šele, ko nekaj boli. In vidim tudi, da velikokrat varčujejo ljudje ravno na napačni strani. Avto peljejo na servis vsako leto, na svoj osebni servis pa pozabijo.

Veliko menedžerjev ima šport kot sestavni del svojega poklica in trenirajo dnevno. Deželni glavar vsak dan zjutraj gre svojo rundo okoli jezera. Ali je tudi to del uspeha v napornih poklicih?

Stern: Šport redno in strukturirano zelo pozitivno vpliva na naš organizem. Izboljšamo prekrvavitev, znižamo krvni pritisk, reduciramo rizik diabetesa in smo bolj odporni proti stresu ter se po naporu hitreje regeneriramo. Ravno menedžerji so spoznali, da treniran organizem deluje bolj produktivno.

Mnogi amaterji jemljejo tekaški šport zelo resno. Kakšno vlogo igra doping pri amaterjih, torej pri takih kot »ti in mi…«?

Stern: Kdor jemlje kot amater doping, je zame norec. Kaj si amater s tem hoče dokazati? Zame je to le nekak »ego trip«. Nekoliko drugače to vidim pri profesionalcih. Tu gre za poklic in finančni obstoj. In zame je le malo čudno, kako hitro profesionalce obsojajo. Pogljete v profesionalno glasbo, koliko rock pevcev pa nastopa brez poživil? In to so legedne, ki zabavljajo milijone ljudi, ne da bi jim kdo prepovedal nastope. To je protislovno.

Kaj praviš k dopingu danes v posameznih športnih panogah pri nas?

Stern: V profesionalnem športu je doping povsod navzoč. Vprašanje je le, koliko denarja in političnega vpliva ima posamezna panoga, da jih uspe doping prekriti pred javnostjo. To je moje mnenje.

Koliko lahko kot športni znanstvenik pomagaš v ekipnih športih?

Stern: Veliko. Individualno za ekipne panoge obstojajo diagnostične možnosti, ki jih mdr. realiziram redno pri nogometaših (letos tudi s šolo SAK) in pri Košu. Zame osebno je pomembno, da kot koroški Slovenec lahko pomagam predvsem našim slovenskim klubom. To držo pa sem si predvsem pridobil od svojega očeta, ki je bil goreč predsednik SAK in velik narodnjak.

Ženske pogosto trenirajo, da bi dobile lepšo figuro. Kaj je pri tem pomembno?

Stern: Ne samo ženske, tudi moški. Le ženska se prej zaveda pomena fitnesa. Za oba spola pa velja, da sta prej potrebna zdravstveni pregled in športna diagnostika. Važno je, da si vsak zastavi cilje in da si pusti svetovati in sestaviti program. Na eni strani šport, na drugi strani pa tudi sprememba prehrane.

Prehrana ima torej pomembno vlogo. Kaj priporočate?

Stern: Reducirati je treba količino hrane in si za vsako malico vzeti čas. Ne požiraj hrane. Preštej, kolikokrat prežvečeš hrano v ustih, čim večkrat, tem bolje! Veliko jej zelenjave in sadja – predvsem domačega. In vsi vemo, da je sladkor najbolj nevarna droga današnjega časa in bi moral biti označen tako kot cigareti, v vseh svojih oblikah je eden izmed glavnih vzrokov za debelost in kronične bolezni. Predstavlja tudi največji del kalorij, ki jih zaužijemo. Zato je treba uživanje sladkorja radikalno redcurirati in na drugi strani pričeti z načrtnim gibanjem. Brez gibanja in športa tudi hujšanje in redukcija hrane nimata optimalnega efekta.