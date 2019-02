Trend k privatnim šolam se vedno bolj uveljavlja tudi v nogometu. Na Koroškem jih je že kar nekaj, ki nudiji mladim nogometašem privatni individualni trening, ki ga plačujejo starši otrok in mladincev. Pričelo se je to sprva z vratarji, Adi Preschern, Janko Smrečnik (No1) ali Manfred Mochar imajo precej golmanov, ki mesečno plačujejo okrog 300 evrov za to dodatno izobrazbo.

Znani pa sta tudi Münchner Fussballschule (Guido Frank/ Daniel Hafner) ali pa Fussballschule Friesnegger. Starši so očitno pripravljeni veliko investirati v svoje talente, 75 minut individualnega treninga stane 35 evrov, 10 treningov 299 evrov. Cena za treninge v dvorani lahko stane še nekaj več, ker pridejo zraven še stroški za dvorano.

Insajderji vedo, da dodatni individualni trening lahko stane na otroka do 3.500 evrov letno.

To je veliko denarja, ki so ga plačevali doslej tudi nekateri starši igralcev SAK. Zato se je SAK odločil, da ponudi vrhunski dodatni trening v lastni nogometni šoli. Pri SAK bodo treninge vodili absolutni strokovnjaki, nekdanji odlični igralci kot avstrijski reprezentant Peter Hrstic, nogometna legenda Goran Jolič ali profi-trener Stanko Božičevič. Vodja šole pa bo Marijan Smid, ki je za svojo idejo lahko navdušil vodstvo SAK.

Predstavitev nogometne šole SAK je bila pretekli četrtek v Športnem parku SAK v Celovcu, kamor je prišlo veliko število igralcev in staršev. Šola SAK pa je odprta za vse nogometaše na Koroškem.

Celovec in Pliberk Individulani treningi bodo v Welzeneggu in v Pliberku v Vidri vasi in pozimi v Kulturnem domu. Vse se odvija podobno kot pri Glasbeni šoli, ki nudi privatne ure popoldne, posamezno ali pa v skupinah do treh šolarjev.

Stroški v nogometni šoli SAK bodo bistveno nižji kot pri konkurenci, to pa izvira tudi iz namena SAK. Podrobnosti pa bodo objavljene na spletni strani, informacije daje tudi Marijan Smid 0664-1256919.