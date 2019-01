Vsem našim bralkam in bralcem s tega mesta želim vse najboljše v novem letu 2019, še posebej zdravja, sreče in zadovoljstva. Prepričan sem tudi, da boste vašim in našim Novicam še naprej tako trdno stali ob strani kot vsa leta doslej. Tistega o sedmih suhih in sedmih debelih kravah še ne moremo obljubljati, čeprav bi si to želeli zase in za vas, zagotavljamo vam pa, da boste Novice odslej lahko brali spet tedensko, z izjemo dveh tednov v poletnih počitnicah. Veliko jih je bilo, ki so se angažirano zavzeli za obstoj slovenskega tednika na Koroškem. Vsem njim velja posebna zahvala in prav tako njim, ki so imeli odprto uho in srce za naše težnje in želje.

Bitka za urejene razmere gotovo še ni pri kraju in bo potrebno

še marsikaj postoriti, da bodo zagotovljeni pogoji, v katerih se bo časopis lahko razvijal naprej in bodo v njem tudi mlajše generacije lahko uresničile svoje predstave in vizije o manjšinski medijski podobi. To bo pot potrpežljivosti in veliko malih korakov, vendar tudi Rima niso zgradili v enem dnevu. Predvsem je pozvana naša Republika Avstrija, da se po več ko 60 letih zave svoje dolžnosti in zagotovi svojim manjšinam izdajanje tiskanih medijev v njihovi materinščini. Z dialogom in v dobrih bilateralnih odnosih z Republiko Slovenijo pot do zadovoljivih rezultatov naj ne bi ostala zaprta v nedogled.

Te dni razpošiljamo na naše abonente račune za naročnino za leto 2019. Presenečeni smo nad hitrim poravnavanjem računov tistih, ki so jih že prejeli. Ostali jih bodo prejeli v naslednjih dneh. Odmevnost in solidarnost bralk in bralcev sta nam v veliko veselje, še posebej, ko nihče ni reklamiral, da je lani prejel šest številk manj, kot je bilo predvideno. Hvala lepa!