Celovec Slovenska gimnazija se je – že tradicionalno – z večino razredov udeležila mednarodnega tekmovanja matematični Kenguru, ki je letos jubilejno petindvajsetič množično preizkušalo znanje matematike. Zaradi igrivo in zabavno zastavljenih problemov je matematični Kenguru zelo priljubljen. Z našimi dijakinjami in dijaki je 21. marca 2019 tekmovalo okoli 6 milijonov šolark in šolarjev iz številnih držav sveta. Tekmovanje nagovarja vsakogar, ne glede na matematični talent, skuša zbuditi matematično žilico v mladem človeku. Tako lahko marsikdo odkrije ali poglobi veselje do matematike, kraljice znanosti, ki je vrhu tega še osnova vsakega tehniškega napredka. Matematika je temelj naravoslovnih ved, ostro orodje, ki pomaga naravoslovcu pri opisovanju vesolja in zakonitosti v njem.

Že Galileo Galilei (1564–1642) je dejal, da so zakoni narave zapisani v jeziku matematike. Matematika je lepa, zanimiva in napeta. Angleški matematik Godfrey Harold Hardy (1877–1947) je trdil, da je odločilni kriterij lepota – za grdo matematiko ni trajnega prostora na tem svetu. Ruski pisatelj, pesnik in satirik Danijel Ivanovič Harms (1905–1942) je zapisal čudovito misel: matematika je glasba človeškega duha, glasba je matematika duše. Pa še poklon geometriji nemškega matematika Davida Hilberta (1862–1943): v vrtu geometrije si vsakdo lahko nabere šopek po svojem okusu.

Rezultati dijakinj in dijakov ZG/ZRG za Slovence so tudi letos zelo razveseljivi, imamo nekaj lepih mest na deželni ravni. Luka Miličiç Eržen (6.B) je osvojil v kategoriji »Junior« 3. mesto na Koroškem, Anastasia Sophie Pulvermacher (2.C) se je uvrstila v kategoriji »Benjamin« na 5. mesto, v kategoriji »Študent« je postal Val Vovk Petrovski (8.B) prav tako 5., Jan Krušnik (8.B) pa 9. na Koroškem. V kategoriji »Kadet« je dosegel Lan David Cerar (4.C) 8. mesto na deželni ravni, Benjamin Ressmann (3.A) je postal 14., Paul Čertov (3.C) pa 17. V Kategoriji »Benjamin« je Mia Lea Lutnik (1.A) postala 10., Anja Cerar (1.C) 15., Katharina Elisabeth Olip (1.C) 25., Jakob Sturm (2.B) pa 30. na Koroškem.