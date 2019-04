Ljubljana Odlikovanje mu je v predsedniški palači podelil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Medaljo za zasluge je Janez Strgar prejel »za dolgoletno požrtvovalno delo pri udejanjanju skupnega slovenskega kulturnega prostora«, za kar se mu Republika Slovenija zahvaljuje in mu izkazuje spoštovanje. Brez njega, tako v utemeljitvi, bi položaj koroških Slovencev bil drugačen. Za Koroško je poleg svojega znanja in možganov dal svojo dušo in svoje srce.

Janez Strgar se je kot znanstveni sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja težiščno posvečal koroški tematiki in že v študentskih letih organiziral številne akcije v podporo rojakom na avstrijskem Koroškem in njihovemu povezovanju s Slovenijo. Dolga leta je že predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, ki so ga po plebiscitu pregnani koroški Slovenci ustanovili leta 1928. Je pa Strgar tudi človek konsenza, za kar je prejel Kugyjevo nagrado Skupnosti koroških Slovenk in Sovencev, sem sodi tudi spominska svečanost na velikovškem pokopališču, kjer skupno počivajo Majstrovi borci in brambovci.

Poleg Janeza Strgarja so z medaljo za zasluge bili odlikovani Tamara Belžina, bivša županja v Zgoniku, sodelavka Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v Trstu, deželnozborska poslanka v pokrajini Furlanija Julijska krajina ter slovenska poslanka na Demokratski listi v rimskem parlamentu, Alojz Debelis, dolgoletni predsednik Deželne kmečke zveze, strešne organizacije slovenskih kmetic in kmetov v Furlaniji Julijski krajini ter družina Mikič iz Porabja, etnologinja Marija Kozar Mikič, novinar in avtor učbenikov Franček Mikič ter njun sin Dušan, ki je prav tako novinar.