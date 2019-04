Dunaj Izrednega priznanja bo letos deležna koroška Slovenka novinarka Katja Gasser, ki prihaja iz znane in ugledne Gasserjeve družine v Bilčovsu. Prejela bo avstrijsko državno nagrado za literarno kritiko. Kulturna urednica avstrijske radiotelevizije ORF

vodi od leta 2008 njen li-terarni oddelek in ji bodo visokokaratno nagrado podelili letos jeseni.

Državno nagrado za literarno kritiko – vsako drugo leto izmenično z državno nagrado – podeljuje Urad zveznega kanclerja za kulturno publicistiko osebnostim, ki so se odlikovale z odličnimi prispevki na področju literarne kritike v časopisih in revijah, v avdiovizualnih medijih ali v posameznih publikacijah. Nagrada je vredna 10.000 evrov in jo običajno podeljujejo jeseni.

Katja Gasser je rojena leta 1975 v Celovcu, danes pa Bilčovščanka živi in dela na Dunaju. Maturirala je na Slovenski gimnaziji v Celovcu in po študiju napisala disertacijo o avtorjih povojne literature Ilse Aichinger in Günterju Eichu. Med Eichovimi najbolj znanimi deli so njegove povojne pesmi »Inventur und Latrine« ter zbirka proze »Maulwürfe«.

Katji Gasser k imenitnemu odlikovanju čestita tudi uredništvo Novic.