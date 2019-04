Zweite Landessprache

Slovensko, kaj pa drugače?

US-Präsident Trump

An ihm sieht man, was aus einem verzogenen Kind werden kann. Was Trampl nicht lernt, lernt Trump nimmermehr.

Europäische Union

Mitglied sein und das Beste daraus machen, auch wenn es wahnsinnig mhsam ist. Hat jemand Ernstzunehmender eine bessere Idee?

Bundeskanzler Sebastian Kurz

Sein Zug zur Macht ist offenbar leider größer als seine Lust an visionärer, frischer Politik.

Vizekanzler H. C. Strache

Erinnert bereits an den späten Haider: nach außen staatsmännischer und weniger aggressiv als früher. Gefährlicher ist, was hinter den Kulissen läuft.

Landeshauptmann Peter Kaiser

Darf nun die Früchte der mühsamen Jahre ernten. Aber Achtung: Zuviel Macht macht manchmal auch den Besonnenen übermütig!

Kärnten frei und ungeteilt

Der Spruch darf jetzt ins Museum, er ist schon etwas abgenützt.

Alpe-Adria

Ein Allerweltsbegriff, der für alles und jedes verwendet wird. Mehr Sinn und weniger Slogan wäre schön.

Stellenwert der Kunst in Kärnten

Ist nicht so groß, wie der große Anteil von KünstlerInnen eigentlich vorgeben würde. Es ist mir unverständlich, warum sich das offizielle Kärnten nicht selbstbewusst als Kulturland präsentiert.

Leben als Kabarettist in Kärnten

Man muss sich Nischen suchen. Die fetten Jahre für Satire sind vorbei, da die hervorragendsten Sonderlinge entweder verstorben, verurteilt oder im Bundesrat sind, was sich aufs Gleiche hinausläuft.